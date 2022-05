Barbara d’Urso, party per i suoi 65 anni: tanti Vip, ecco chi mancava

Tanti auguri Barbara d’Urso! Sabato 7 maggio la presentatrice di Canale 5 ha compiuto 65 anni. Un traguardo che Carmelita ha raggiunto in splendida forma: passa il tempo ma l’attrice napoletana è più bella che mai. Come ogni anno Barbarella ha organizzato un party a Milano, tra prelibate pietanze, balli scatenati, una torta gigante e cocktail originali (nella lista era presente ad esempio lo “Spritz col cuore”, fatto con Aperol, Prosecco e Seltz). Una festa durata tutta la notte, in un locale con vista mozzafiato sul Duomo.

Originale l’allestimento: cuori rossi ovunque. In terrazza, sul soffitto, ai tavoli, dietro la consolle. Al centro della scena una grossa vasca bianca ricoperta da tantissimi palloncini a forma di cuore, indubbiamente il simbolo della festeggiata. Per l’occasione Barbara d’Urso ha sfoggiato una mise sexy e accattivante, con la quale ha messo in mostra il suo fisico perfetto frutto di uno stile di vita sano e corretto. Tacco 12 firmato Laboutin, dress in piume e paillettes e calze a rete.

Gli invitati alla festa di Barbara d’Urso

Tanti i personaggi famosi presenti alla festa di compleanno di Barbara d’Urso: Alessandra Mussolini, Gabriel Garko, Massimo Boldi, Fabio Rovazzi, Malena, Arisa col nuovo fidanzato Vito Coppola. E poi ancora: Valeria Marini, Paola Barale, Rocco Casalino, Mietta, Valeria Graci, Federico Fashion Style, Gianpaolo Gambi, Francesco Chiofalo. Presenti inoltre: Guenda Goria, Danilo D’Ambrosio, Aristide Malnati, Vladimir Luxuria, Antonella Elia, Pietro Delle Piane e le inviate di Pomeriggio 5 Ilaria Dalle Palle e Carlotta Dassì.

Non sono mancate assenze importanti: alla festa non si sono infatti viste né Paola Caruso né Soleil Sorge, che di recente hanno lavorato con Barbara d’Urso a La Pupa e il Secchione. Per motivi di salute – è ancora ricoverata in ospedale dopo l’incidente automobilistico – non c’era Eva Henger, amica da tempo di Carmelita. Assente anche Drusilla Gucci, la fidanzata di Chiofalo, alle prese con la presentazione del suo libro in giro per l’Italia.

Non si sono visti neppure Alex Belli e Delia Duran, spesso ospiti del salotto televisivo di Barbara d’Urso. Al contrario erano presenti al party Angelica, migliore amica e assistente di Carmelita, e Emanuele Berardi, il secondogenito della d’Urso che lavora come fotografo.