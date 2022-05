Antonella Elia: “Signorini doloroso, con Barbara d’Urso diverso”, la stoccata

Dopo essere stata opinionista per entrambi i conduttori, oggi la Elia non nasconde una certa preferenza e spiega il motivo

Antonella Elia ha ricoperto il ruolo di opinionista sia per Alfonso Signorini sia per Barbara d’Urso, e non ha nascosto una certa preferenza. Non ha detto in modo palese di preferire uno o l’altra, eppure dalle sue parole si evince una netta differenza tra i due conduttori ai suoi occhi e solo uno la mette di più a suo agio. Parole che potrebbero suonare anche come una frecciata al conduttore del Grande Fratello Vip. Sebbene tra loro i rapporti siano buoni, c’è stato un momento in cui Antonella Elia si è sentita abbandonata durante il ruolo di opinionista per Signorini. Sensazione mai provata con Barbara d’Urso.

Intervistata da Fq Magazine, la Elia ha detto la sua su un momento del GF Vip in cui Signorini ha preso le distanze dalle sue parole. Si sta parlando dello scontro tra Antonella e Samantha De Grenet, quando la Elia è finita sotto attacco e ha ricevuto critiche da ogni dove. Anche Signorini disse: “Ho sbagliato e mi sono vergognato di non averla interrotta”. Queste parole hanno provocato un dolore nella showgirl:

“È stato un momento doloroso, non mi sono sentita difesa e ne ho sofferto molto. Io mi faccio in quattro per essere all’altezza e in quel momento non ho accettato le sue parole. Resta il fatto che gli voglio molto bene”

Antonella Elia e Signorini si sono chiariti, lei è andata nel camper-camerino del conduttore e hanno parlato dell’accaduto. Insomma, non ci sono attriti oggi fra loro. Anche il fatto di non essere stata confermata opinionista al GF Vip, però, non è stato un bel momento. “Sono stati gentili, mi hanno detto: ‘Preferiamo cambiare’. Ma per me è stato un fallimento, non mi sono sentita apprezzata”, ha spiegato.

Ieri si è conclusa invece l’avventura come opinionista a La Pupa e il Secchione Show. Anche nel reality di Italia 1 non si è trattenuta, e poi viene chiamata per questo no? C’è stato un momento in cui Barbara l’ha ripresa, ovvero quando ha usato l’espressione “ti odio”. Il rimprovero della d’Urso però è stato diverso:

“Ma io lo dico lo stesso, anche se mi sgrida. Barbara la amo, mi sento a mio agio con lei, mi piace come donna e come essere umano. Non mi abbandonerebbe anche se uscissi fuori dal seminato, troverebbe comunque il modo di aiutarmi”

In queste parole si può leggere la stoccata a Signorini di Antonella Elia: Barbara non la abbandonerebbe neanche se uscisse dai gangheri. Cosa che invece, dal suo punto di vista, avrebbe fatto Alfonso dissociandosi da lei in pubblico. E poi non ha nascosto di apprezzare la tv della d’Urso, perché vede che mette davvero il cuore nei suoi programmi. Lavorare con Carmelita insomma la mette a suo agio e non ha provato spiacevoli sensazioni, come non essere apprezzata.