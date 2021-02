La Pupa e il Secchione: è guerra tra Andrea Pucci e Francesca Cipriani

Francesca Cipriani non ha digerito le ultime dichiarazioni del collega Andrea Pucci. Il nuovo conduttore de La Pupa e il Secchione ha definito la presenza della soubrette nell’ultima edizione dello show un cameo e nulla più. Solo una breve apparizione, un ruolo assai ridimensionato per l’ex concorrente di Grande Fratello e Isola dei Famosi. Parole che hanno infastidito parecchio la diretta interessata, che non è mai riuscita ad entrare in sintonia con Pucci.

Al settimanale Nuovo Tv Francesca Cipriani ha replicato duramente:

“Io un cameo? Questa battuta mi fa proprio ridere, Pucci è un vero comico. Il mio ruolo è sempre lo stesso. Naturale, però, che Ruffini, essendo un mio amico, giocasse di più con me e mi lasciasse più spazio”

La 36enne ha ammesso di aver sempre lavorato bene con Paolo Ruffini: i due si frequentano pure al di là del contesto televisivo. Nessuna amicizia, invece, tra Francesca Cipriani e Andrea Pucci anche se i due si conoscono da tempo, più precisamente da quando entrambi lavoravano a Colorado.

L’opinionista di Barbara d’Urso ci ha inoltre tenuto a precisare che ha instaurato fin da subito un buon rapporto sia con le pupe sia con i secchioni dell’edizione 2021 de La Pupa e il Secchione. Del resto Francesca Cipriani sa bene cosa si prova in un contesto del genere: nel 2010 ha vinto la trasmissione in coppia con il secchione Federico Bianco.

Da allora sono passati undici anni e Francesca Cipriani ha saputo affermarsi nel mondo dello spettacolo. Nonostante il successo, però, continua ad avere più di qualche problema in amore: la showgirl non ha ancora trovato il fidanzato giusto e la pandemia ha complicato la situazione.

Qualche mese fa Francesca Cipriani ha provato pure a corteggiare l’attore turco Can Yaman ma ogni tentativo è andato male. Il 31enne ha scelto un’altra italiana, la conduttrice sportiva Diletta Leotta. E a Francesca Cipriani non resta che attendere l’arrivo di Cupido…

Il ritorno in tv de La Pupa e il Secchione

La nuova edizione de La Pupa e il Secchione, la prima condotta da Andrea Pucci, conquista ogni giovedì sera tra il 10% e l’8% di share. Un format, dunque, che continua a piacere anche se non mancano le critiche per certi stereotipi che vengono mostrati puntata dopo puntata.