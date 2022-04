La Pupa e il Secchione, dopo il drastico calo di ascolti, proverà a risollevare i dati relativi allo share nella quarta puntata, in programma martedì 5 aprile su Italia Uno. Barbara d’Urso ha in serbo diversi colpi di scena: dall’entrata in scena di Alex Belli, all’innesto nel gioco di Paola Caruso, passando alle motivazioni di Flavia Vento in merito al suo ritiro, fino alla possibilità che Nicolò Scalfi rientri in scena. Largo anche alle sorprese sentimentali: Gianmarco Onestini e Maria Laura De Vitis, ex fidanzata di Paolo Brosio, sarebbero sempre più complici; anche il pupo Denis Dosio si sta dando parecchio da fare, infatti sembrerebbe essere conteso tra le due pupe Emy Buono e Nicole Di Mario.

La Pupa e il Secchione, anticipazioni quarta puntata: Alex Belli e Paola Caruso protagonisti

Capitolo Alex Belli: il fotografo sarà ospite nel ruolo di “Pupo per una sera”. Sarà quindi determinante nella classifica finale perché assegnerà due bonus alle coppie in gara affiancando il lavoro dei tre giudici Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style. Alex sarà anche protagonista di un confronto con la coppia formata da Mila Suarez, sua ex fidanzata, e Mirko Gancitano, suo migliore amico. Dunque ecco Flavia Vento che motiverà la scelta inerente alla decisione di abbandonare improvvisamente il programma.

Nella quarta puntata, farà il suo ingresso in scena Paola Caruso, che potrà finalmente partecipare alla gara e conoscere il secchione con cui farà coppia. L’ex Bonas di Avanti un altro avrebbe dovuto prendere parte allo show fin dal suo esordio, ma è stata bloccata da alcuni problemi di salute che sono stati risolti. Dunque, ora, via libera!

La Pupa e il Secchione, quarta puntata: l’appello della mamma di Nicolò Scalfi e i baci tra due coppie

Ci sarà poi una slot dedicata a Vera Miales e Nicolò Scalfi. La donna ha chiesto allo show di dare una seconda chance al campione di Caduta Libera. Secondo la pupa, il giovane bresciano con cui faceva coppia è stato penalizzato dalla polemica nata in studio per la sua love story con Amedeo Goria. I tre giurati dovranno valutare la richiesta e decidere se avallare o meno il ritorno in gioco del ragazzo, anche dopo un appello della madre di Scalfi.

Infine largo ai bollori sentimentali. Sembra che tra Gianmarco Onestini e Maria Laura De Vitis ci sia del tenero e che il legame tra i due possa evolversi in maniera ‘pericolosa. Invece Denis Dosio è conteso tra Emy Buono e Nicole Di Mario. Inoltre, tra due coppie, c’è stato un bacio, di chi si tratta?