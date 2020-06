La prova del cuoco, alta tensione: “Avete dimenticato”, parla Lucio Presta

La prova del cuoco ha chiuso dopo vent’anni di messa in onda: un vero peccato se pensate che la trasmissione ha fatto compagnia a milioni di telespettatori con ricette, sfide e quant’altro, ma evidentemente l’avvicendamento tra Antonella Clerici ed Elisa Isoardi non ha dato i frutti sperati. Può essere che il programma ritorni fra qualche anno, sebbene al momento non vi siano rumor al riguardo, forse perché una pausa si è resa davvero necessaria. Di certo la conduttrice non sarà la Clerici sia perché Antonella ha più volte manifestato l’intenzione di non esserci sia perché qualcosa sembra essersi rotto, e a testimoniarlo è l’ultimo post pubblicato da Endemol su Instagram, in cui tra i tanti ringraziamenti non c’è neanche una riga dedicata alla conduttrice. E no, non può essere sfuggito perché Antonella Clerici è La prova del cuoco (sebbene la Isoardi abbia dato il meglio di sé).

La prova del cuoco, chiusura con polemica: Lucio Presta commenta i ringraziamenti di Endemol

Il messaggio scritto da Endemol Shine Italy è una sorta di congedo dopo i tanti anni passati assieme: vengono ringraziati in ordine Elisa Isoardi, Claudio Lippi, tutta la squadra e le persone che hanno lavorato al programma “con passione e grande professionalità”; infine un ringraziamento al pubblico e le solite frasi che si scrivono in occasioni come questa. Nessun riferimento, niente di niente, ad Antonella Clerici, e a notarlo non siamo stati solo noi ma anche Lucio Presta che ovviamente ha voluto farlo presente “senza polemica” (anche se fosse stato polemico comunque ne avrebbe avuto tutte le ragioni…): “Avete dimenticato – queste le parole dell’agente – 17 anni di successi, chi ha iniziato e portato al successo, ma un grande uomo mi ha insegnato che la gratitudine è un sentimento della vigilia. Detto ciò avevo visto molto ma questo è tanta roba”. Poche righe ma tutt’altro che inefficaci, bisogna dirlo.

Antonella Clerici ritorna con un nuovo programma dopo La prova del cuoco: la ragione degli attriti

A parlare della risposta di Lucio Presta su Instagram è stato anche Davide Maggio che ha sottolineato che non è un mistero che i Bassetti abbiano digerito poco la decisione di Antonella di tornare in televisione con un nuovo programma che a quanto pare avrebbe “‘agevolato’ di fatto la chiusura de La Prova del Cuoco”. Al momento non sono arrivate risposte di alcun tipo a Presta e dubitiamo che arriveranno perché non farebbero altro che fomentare la polemica. A prescindere da tutto un telespettatore che dovesse leggere queste righe – cioè il mancato ringraziamento alla Clerici e la precisazione di Presta – non ne sarebbe affatto entusiasta, visto che La prova del cuoco non è mai stato un programma divisivo, e forse sarebbe stata di gran lunga migliore una chiusura diversa. Vi lasciamo al post: