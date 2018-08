La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi senza gli chef storici: tutte le novità

Elisa Isoardi: la sua La Prova del Cuoco sarà senza gli chef di Antonella Clerici

Come ormai sappiamo, Antonella Clerici ha salutato La Prova del Cuoco. Il programma di Rai 1 ha una nuova conduttrice, Elisa Isoardi, la compagna del Ministro Matteo Salvini. La Prova del Cuoco si prepara ad affrontare una vera e propria prova! Riuscirà Elisa Isoardi a guadagnare l’affetto del pubblico del programma di cucina sostituendo la storica conduzione di Antonella Clerici? Intanto, come riportato su Il Tempo, la nuova conduttrice de La Prova del Cuoco è senza chef. I famosi cuochi del programma, infatti, non saranno presenti nella nuova edizione con la Isoardi, in partenza il 10 settembre alle 11.30 su Rai 1. La Prova del Cuoco, non solo vedrà l’assenza della Clerici, dunque, ma anche quella di Anna Moroni, Alessandra Spinsi, Marco Bianchi, Roberto Valbuzzi e Daniele Persegani, molto amati dai fan del programma.

La Prova del Cuoco: ecco chi sarà al fianco della nuova conduttrice Elisa Isoardi

Se Elisa Isoardi non potrà contare sulla presenza degli chef storici di Antonella Clerici potrà comunque fare riferimento a un nuovo arrivo all’interno del cast de La Prova del Cuoco. Stiamo parlando di Andrea Lo Cicero, un ex rugbista, già noto nel mondo della televisione per la conduzione di Giardini da incubo e L’uomo di casa. Lo Cicero ha, inoltre, partecipato a Si può fare sulla stessa Rai 1 pronta a riaccoglierlo con questa nuova esperienza. Con La Prova del Cuoco, Andrea Lo Cicero continuerà anche il percorso intrapreso ai fornelli con la sua partecipazione a Celebrity Masterchef. La presenza dell’ex rugbista nel programma è confermata da una foto pubblicata da Elisa Isoardi sui social.

La Prova del Cuoco: perché non ci saranno gli chef storici?

Questa è una domanda che i numerosi fan de La Prova del Cuoco si stanno facendo. Il motivo, come scrive Il Tempo, potrebbe essere il semplice fatto che i cuochi storici del programma sono molto amici della ex conduttrice Antonella Clerici, nonostante tra lei ed Elisa Isoardi ci sia un rapporto diretto, così come ha confermato quest’ultima.