Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco: “Con Antonella Clerici rapporto diretto”

Elisa Isoardi pronta per La Prova del Cuoco: tutte le novità su chi ci sarà e il rapporto con Antonella Clerici

La Prova del Cuoco si prepara a partire con una novità assoluta. Al posto di Antonella Clerici, nella prossima edizione ci sarà Elisa Isoardi. Non è certo la prima volta che Elisa Isoardi guadagna un ruolo importante in tv, Buono a Sapersi ha registrato degli ottimi ascolti. La Isoardi ha rilasciato un’intervista a Davide Maggio ed è qui che scopriamo le altre novità che la nuova conduttrice ha in mente per la sua nuova avventura televisiva. Prima tra tutte il cast. Si vocifera che Anna Moroni non ci sarà eppure Elisa Isoardi non lo conferma. “Il cast è ancora da vedere. Non voglio dire nulla perché è anche bella la sorpresa. Comunque non sarò proprio da sola, è giusto che ci siano degli appoggi, delle risate” ha affermato Elisa Isoardi.

Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco: “Antonella Clerici rimarrà nei secoli dei secoli”

“Antonella rimarrà ‘nei secoli dei secoli, amen’” dice Elisa Isoardi a proposito della Clerici. “L’ho vista anche qui alla presentazione e mi ha dato dei consigli fantastici. Io mi auguro la sua carriera, Antonella sarà consulente, la bella cosa che c’è tra noi è il rapporto diretto” continua poi. Due donne diverse Antonella Clerici ed Elisa Isoardi. “Non è la continuità che andrà a vincere, sarà la discontinuità una bella scommessa da vincere” afferma il nuovo volto de La Prova del Cuoco.

La Prova del Cuoco: gli auguri di Antonella Clerici alla nuova conduttrice Elisa Isoardi

Ebbene, dopo diciotto anni La Prova del Cuoco saluta Antonella Clerici che, durante l’ultima puntata, ha già fatto gli auguri a colei che la sostituirà. “Faccio i miei migliori auguri a Elisa Isoardi. Questo è un programma speciale” ha affermato Antonella Clerici.