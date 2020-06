La Prova del Cuoco chiude, la Isoardi lo ammette in tv: pianto per la madre

La Prova del Cuoco chiude ufficialmente, parla la Isoardi in diretta. L’ammissione in tv e le lacrime per la madre. Claudio Lippi: “Elisa è bella dentro, me ne fotto di quello che si scrive, ma questa è la verità”

Dopo le indiscrezioni, ora arriva l’ufficialità: La Prova del Cuoco, storico programma di Rai Uno, chiude i battenti per sempre. A rivelarlo senza se e senza ma è stata la padrona di casa dello show, Elisa Isoardi, durante la puntata andata in onda il 15 giugno 2020. L’ex compagna di Matteo Salvini, che ha avuto ospite in collegamento la madre Irma, con la quale condivide un profondissimo legame, ha dichiarato che la trasmissione non tornerà più in onda nella prossima stagione. Non sono nemmeno mancati momenti televisivi di forte commozione, tanto che la conduttrice si è lasciata andare al pianto. Poderosa presa di posizione anche di Claudio Lippi in favore della cuneese, alla quale ha rivolto una dedica ‘grintosa’ e sentita.

Elisa Isoradi: “Ormai lo sanno tutti che finisce La Prova del Cuoco”

Mamma Irma, in collegamento da Colletto di Castelamgno (provincia di Cuneo), ha accompagnato Elisa durante la preparazione della ‘Torta Matta’, tipica ricetta della zona d’origine della conduttrice. Ed è durante la chiacchierata che la Isoardi ha dichiarato che la Prova del Cuoco chiuderà per sempre dopo l’ultima puntata prevista per il 26 giugno. “Mia mamma è una grande donna. Ieri al telefono mi ha detto: ‘Ma cosa ne sarà di te?’. Mi ha chiamata preoccupata… Io le ho risposto: ‘Ti preoccupi perché La Prova del Cuoco sta chiudendo?… Lo diciamo, tanto lo sanno tutti…” Un’ammissione che dà l’ufficialità della conclusione del cooking show. Se mamma Irma è preoccupata, Elisa lo è molto meno. “Sto facendo il lavoro più bello del mondo”, ha detto alla madre, dipingendola come una donna forte e tenera e cercando di rassicurarla sul fatto che se la caverà senza dubbio in futuro. Occhi lucidi per la cuneese, che si è poi definitivamente abbandonata al pianto quando sono state trasmesse delle immagini del suo paese d’origine.

Claudio Lippi e la stima professionale e umana per Elisa

Molto pregnante anche l’intervento di Claudio Lippi che ha speso parole di profondo apprezzamento per la collega. Non solo stima professionale, ma anche umana. “La bellezza di Elisa è tutto quello che ha dentro, questa cosa la sottoscrivo, scrivete quello che volete, me ne fotto, ma questa è la verità che io sento di dire”, ha chiosato il conduttore in modo perentorio e sincero.