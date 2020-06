Elisa Isoardi verso Rai Due grazie allo zampino di Matteo Salvini: il gossip

Elisa Isoardi verso Rai Due grazie allo zampino dell’ex Matteo Salvini: il gossip

I palinsesti Rai saranno svelati il primo luglio e non a metà giugno come è avvenuto fino allo scorso anno. Il coronavirus ha fatto slittare di alcuni giorni le presentazioni. Nel frattempo si rincorrono i rumors sul futuro dei programmi e dei loro timonieri. La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi, seppur la notizia non è ancora ufficiale, pare che chiuderà i battenti quasi certamente. Al posto dello storico cooking show della rete ammiraglia di Viale Mazzini è prevista una nuova trasmissione che tratterà sempre di cucina e che aprirà le porte al ritorno di Antonella Clerici. Ed Elisa? Resterà a bocca asciutta o sarà destinata ad altri progetti? Il sempre informato Dagospia ha reso noto che il suo ex Matteo Salvini, con cui è in ottimi rapporti, starebbe lavorando per aiutarla a sbarcare su Rai Due.

Salvini al lavoro per Elisa: lo spiffero

Non è un mistero che la politica abbia un peso specifico su diverse scelte di mamma Rai, nonostante i membri dei vari partiti da anni dicano il contrario. Trattasi di un segreto di pulcinella, visto che è chiaro e palese a tutti che ogni forza politica cerca il proprio ‘lotto’ nel servizio pubblico. Dato per assodato ciò, Dagospia sostiene che Salvini sarebbe ancora attivissimo in Rai per difendere i suoi uomini “e soprattutto le su donne”. La novità principale, spiega il portale diretto da Roberto D’Agostino, “è il tentativo di salvare in corner, leggi Rai2, Elisa Isoardi e la sua Prova del Cuoco”. Ma non è finita qui visto che lo spiffero aggiunge che la Isoardi “avrebbe chiesto uno spazio settimanale, il sabato, sulla seconda rete, diretta da Ludovico De Meo.”

Antonella Clerici dorme sonni tranquilli: pronta per la Casa nel Bosco

Sempre Dagospia sussurra che Salvini starebbe cercando di portare sulla seconda rete della Rai anche Milo Infante che andrebbe a ricoprire la striscia quotidiana di infotainment alle ore 14. Il che significherebbe che andrebbe ad occupare lo spazio che per ora è riservato a Detto Fatto di Bianca Guaccero. Tra pochi giorni si capirà se le indiscrezioni e gli spifferi troveranno conferme o smentite. Nel frattempo pare che a dormire sonni tranquilli sia solo Antonella Clerici, pronta per la sua ‘Casa nel Bosco’.