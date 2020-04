La Prova del Cuoco verso la cancellazione e il futuro della Isoardi: il gossip

La Prova del Cuoco verso la cancellazione e il futuro di Elisa Isoardi

Si addensano nubi dense e nere su La Prova del Cuoco, lo storico cooking show di Rai Uno che fu di Antonella Clerici prima di passare in mano a Elisa Isoardi. L’ex di Salvini, però, non ha mai replicato i numeri di Antonella. Al di là della questione conduttrici, da quanto risulta a Dagospia, la trasmissione potrebbe chiudere i battenti nella prossima stagione. Se l’indiscrezione trovasse conferma, sotto certi punti di vista, sarebbe la fine di un’era per quel che riguarda gli show culinari di casa Rai. Tuttavia, mai disperare: gira voce che su Rai Uno potrebbe rientrare proprio la Clerici. E potrebbe farlo proprio passando ‘dalla cucina’. Andiamo a scoprire tutto.

La Prova del Cuoco sulla ‘graticola’

“La Prova del Cuoco verso la cancellazione? A Viale Mazzini gira voce che la storica trasmissione, dopo vent’anni, non dovrebbe più andare in onda su Rai Uno: al momento non figura nei palinsesti provvisori della prossima stagione”, scrive Dagospia che aggiunge anche indiscrezioni sul futuro di Elisa Isoardi e Antonella Clerici: “La prima verrebbe ricollocata in una fascia diversa, per ‘Oggi’ (settimanale, ndr) Antonella Clerici potrebbe condurre un cooking show su Rai Uno con Anna Moroni e Lorenzo Biagiarelli. Andrà in onda al posto de La Prova del Cuoco?”

“Bestemmia che Antonella Clerici non sia su Rai 1 da un anno”. Parla il direttore di Rai Uno

La Clerici, dopo le frizioni con la Rai dei mesi scorsi, è stata raggiunta nel periodo sanremese dalle parole di stima del neo direttore di Rai Uno Stefano Coletta. Parole che l’hanno commossa è hanno sanato le crepe venutesi a creare. Così Coletta: “Antonella è un personaggio fondamentale, da valorizzare e su cui puntare sempre per questa azienda. Vorrei con lei costruire nel mantenimento del suo codice, di leggerezza e profondità, un suo ritorno meno prevedibile. Mi piacerebbe perché Antonella è una donna sorprendente, che sa mettersi in gioco. È una bestemmia che Antonella Clerici non sia su Rai 1 da un anno.”