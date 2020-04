La Prova del Cuoco e Antonella Clerici: frizioni in atto? “Isoardi non c’entra”

La Prova del Cuoco e Antonella Clerici, è giallo sui social. Movimenti sospetti e spifferi. Qualcosa provoca frizioni? “Indizio: non c’entra nulla Elisa Isoardi”

Retroscena, spifferi e soffiate attorno a La Prova del Cuoco. E soprattutto attorno alla sua ex timoniera, Antonella Clerici. Che cosa è successo di recente? Pare che ci siano stati strani movimenti social che potrebbero lasciare intendere che tra il programma e la sua ex storica conduttrice qualcosa non torni. A lanciare lo scoop è stato Dagospia che ha notato delle particolari mosse in rete in questo periodo. In primis che l’account ufficiale Instagram del cooking show di Rai Uno non segue Antonella. Secondo indizio che non fa pensare ‘rose e fiori’ è che Anna Moroni e tutti gli altri chef della trasmissione non compaiono più nelle sue dirette social. C’entra Elisa Isoardi? Sembra di no. E quindi?

“Perché il profilo de La Prova del Cuoco non segue Antonella Clerici su Instagram? E perché Anna Moroni e altri cuochi della storica trasmissione non appaiono più nelle sue dirette social in cucina? Indizio: non c’entra nulla Elisa Isoardi.” Questo lo spiffero di Dagospia che lascia aperti molti interrogativi. Nel frattempo sul futuro della trasmissione si sono addensate nubi plumbee. Le indiscrezioni raccontano che lo show è a rischio cancellazione per la prossima stagione.

La Prova del Cuoco cancellato nel 2020? Le indiscrezioni sul futuro del cooking show

Lo storico programma di cucina davvero rischia la rimozione dai palinsesti del servizio pubblico nel prossimo anno televisivo? Sempre secondo Dagospia sì. Se ciò fosse vero, resterebbe da capire dove finirebbe Elisa Isoardi. Qualcuno crede inoltre che Antonella Clerici potrebbe tornare in Rai con un format nuovo di cucina. Chissà…