La Promessa su Canale5: cast, location e numero episodi

A partire da lunedì, 29 maggio, su Canale 5 va in onda una nuova soap opera spagnola dal titolo “La Promessa“. L’orario in cui è stata collocata è alle 14:45, dunque quello solitamente occupato da Uomini e Donne, che adesso è nella sua pausa estiva. La telenovela ha tutti gli elementi per entrare presto anche nel cuore del pubblico italiano e accompagnarli durante questi mesi estivi. Ma, scopriamo meglio più dettagli de “La Promessa”.

La Promessa, che ha debuttato in Spagna a gennaio 2023, è composta da una prima stagione di 122 episodi, ognuno della durata di circa 50 minuti. A primavera, La 1 (la rete che trasmette la serie) ha confermato una seconda stagione di 119 episodi, sempre della stessa durata. Questo permette a Canale 5 di mandare in onda un totale di 241 episodi, che potrebbero aumentare ulteriormente se la soap opera dovesse ricevere ulteriori rinnovi. Gli episodi saranno trasmessi sia nella versione originale da 50 minuti che in versioni più brevi, a seconda delle esigenze di programmazione.

In particolare, una volta che la serie “Un altro domani” sarà conclusa e in autunno riprenderà “Uomini e Donne”, Canale 5 potrebbe decidere di spostare “La Promessa” nella fascia oraria dalle 16:20/16:50 alle 17:25, riducendo così la durata degli episodi e ottenendo un maggior numero di puntate per coprire il proprio palinsesto giornaliero.

La trama de “La Promessa”

Siamo nel 1913, un’epoca in cui l’Europa si trova in una fase critica, preparandosi per la Prima guerra mondiale. Anche la Spagna non è immune da tensioni che si susseguono quotidianamente. In mezzo a questo quadro tutto tranne che positivo, esiste un’oasi di pace in Andalusia, ancora intatta dai pericoli del conflitto.

Il Palazzo La Promessa, situato nella suggestiva Sierra Morena, nella Valle de Los Pedroches, è il rifugio dei marchesi di Luján, una delle famiglie più ricche e potenti del paese. La storia prende vita durante i festeggiamenti per il matrimonio di Tomás (interpretato da Jordi Coll), l’erede di questa dinastia.

Al termine dei festeggiamenti, un aeroplano sorvola la villa, catturando l’attenzione degli invitati. Poco dopo, l’aereo perde quota rapidamente e si schianta a terra, sotto gli sguardi increduli degli spettatori. A bordo c’è Manuel (interpretato da Arturo Sancho), uno dei quattro figli del marchese di Luján. Una giovane donna di nome Jana Expósito (interpretata da Ana Garcés) interviene prontamente e gli salva la vita. Come segno di gratitudine, Manuel offre a Jana una generosa ricompensa.

Tuttavia, lei rifiuta e chiede invece di essere assunta a La Promessa. Dietro la sua apparente richiesta di un lavoro stabile si nasconde la necessità di entrare a far parte della vita del palazzo per perseguire il suo obiettivo: vendicarsi della madre, Dolores, assassinata quindici anni prima, e scoprire cosa sia successo a suo fratello, rapito appena nato. Jana non sa molto su come siano andate le cose né chi siano le persone coinvolte, ma l’unico indizio che possiede è un anello con le iniziali “LP”, che sta per La Promessa. Quindi, il salvataggio di Manuel Luján rappresenta un ottimo pretesto per mettere in atto la sua vendetta. Ha pianificato tutto accuratamente, tranne un aspetto: il legame che si formerà tra lei e Manuel.

L’amore riuscirà a placare la sua sete di vendetta? Una volta immersa nelle dinamiche del palazzo che potrebbe aver contribuito alla morte di sua madre, riuscirà a mantenere la freddezza che l’ha portata fin lì? O la passione prenderà il sopravvento?

La Promessa: il cast

Il cast de La Promessa è ricco di talentuosi attori e attrici. A guidare questo gruppo c’è la protagonista Ana Garcès, nel ruolo di Jana, affiancata da Arturo Sancio, che interpreta Manuel.

Dopodiché, ci sono diversi volti noti agli appassionati delle soap opera spagnole: ad esempio, il personaggio di Tomàs è interpretato da Jordi Coll, già conosciuto per il suo ruolo in “Il Segreto” (dove interpretava Don Gonzalo/Martin); Pia è invece interpretata da Maria Castro, nota anche in Italia per la sua partecipazione a “Sei Sorelle” (nel ruolo di Francisca). Nel cast troviamo anche Amparo Piñero, che interpreta Martina e che ha già avuto ruoli di rilievo in altre produzioni, tra cui “Un altro domani” e anche nella serie televisiva italiana “Summertime”.

Ana Garcès è Jana Exposito

Arturo Sancio è Manuel de Lujan

Jordi Coll è Tomàs de Lujan

Eva Martìn è Cruz Ezquerdo

Manuel Regueiro è Alonso de Lujan

Maria Castro è Pia Adarre

Joaquín Climent è Ròmulo Baeza

Antonio Velázquez è Mauro Moreno

Andrea del Río è Teresa Villamil

Carmen Flores Sandoval è Simona Martìnez

Teresa Quintero è Candela Garcìa

Carmen Asecas è Catalina de Lujan

Paula Losada è Jimena de los Infantes

Alicia Bercán è Leonor de Luján Ezquerdo

Amparo Piñero è Martina de Lujan

Alberto Gonzàles è Juan Ezquerdo

Xavi Lock è Curro De La Mata Ezquerdo

Marga Martínez è Petra Arcos

Enrique Fortún è Lope Ruiz

Sara Molina è Marìa Fernàndez

Bruno Lastra è Gregorio Castillo

La Promessa: ecco dove si svolgono le riprese

Gran parte degli episodi si svolgono all’interno di Palazzo El Rincón, un magnifico edificio risalente alla fine del XIX secolo, situato ad Aldea del Fresno, nelle vicinanze di Madrid. Altri episodi vengono invece girati su due set di 3.000 metri quadrati, di cui uno è stato accuratamente ricostruito per riprodurre gli interni del Palazzo de La Promesa.

Questo progetto rappresenta un autentico capolavoro sotto ogni aspetto: dall’ambientazione ai costumi, dalla scenografia al talento artistico e tecnico del cast, fino alla selezione delle musiche. Ogni dettaglio è curato con precisione per creare un’esperienza coinvolgente e indimenticabile per il pubblico.

La Promessa: i produttori

La creazione di questa soap opera è attribuita alla rinomata casa di produzione Bambù Producciones, con una lunga esperienza nel genere dei soap opera e dei drama. Sono loro che ci hanno regalato serie TV di successo come “Velvet”, “Velvet Collección”, “Le ragazze del centralino”, “Il sospetto” e “Un altro domani”. La serie è una co-produzione con StudioCanal e RTVE, che apportano la propria esperienza e risorse per arricchire ulteriormente il progetto.