La profezia ‘eccezionale’ di Belén su De Martino a Sanremo e Bruganelli la difende dopo il caos col fidanzato

Belén Rodriguez di nuovo al centro del gossip. Il suo compagno Gaetano Fidanzati ha dichiarato di aver messo in pausa la relazione con la modella argentina, dopo quanto scritto da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. Il giornalista ha raccontato che la notte di Ferragosto la showgirl l’ha trascorsa con amici a Porto Cervo, pubblicando anche uno scatto in cui sembra che la si veda tenere la mano a un ragazzo. A quanto pare Fidanzati, che quel giorno si trovava a Forte dei Marmi, non sapeva nulla dei movimenti di Belén. E non ha preso affatto bene l’intera vicenda. La Rodriguez, nel frattempo, si è scagliata contro Parpiglia. Sulla questione, in difesa della modella, è intervenuta anche Sonia Bruganelli. In tutto ciò, Belén ha trovato il tempo di indirizzare all’ex marito Stefano De Martino un pensiero di profonda stima, dicendo di essere sicura che organizzerà un Sanremo strepitoso.

Sonia Bruganelli difende Belén Rodriguez

“C’è chi vive e chi deve spiare dal buco della serratura per guadagnare soldi che non è in grado di fare altrimenti. Poi denuncia e se ne torna a casa con le denunce che finiscono nel cestino della spazzatura. Goditi la tua vita e la tua famiglia allargata, che a giudicare sono rimasti solo quelli che non hanno saputo gestire i loro affetti e la loro serenità”. Questo il commento che su Instagram Sonia Bruganelli ha indirizzato a Belén, dopo lo scontro avuto dalla showgirl con Gabriele Parpiglia (i due si sono denunciati a vicenda).

L’ex moglie di Paolo Bonolis non è in buoni rapporti con il giornalista, per usare un eufemismo. I due erano amici e avevano anche collaborato ad alcuni progetti professionali. Poi è accaduto qualcosa che li ha allontanati in modo brusco e burrascoso. A oggi non hanno più alcun tipo di contatto.

Belén incorona Stefano De Martino: la previsione sul Festival di Sanremo 2027

Nelle scorse ore Belén si è ripresa sui social a cantare e tanti utenti, tra il serio e il faceto, le hanno chiesto se avesse intenzione di provare a partecipare al Festival di Sanremo 2027. La modella ha smentito. Nel farlo ha colto l’occasione per tessere le lodi del suo ex marito, dicendosi certa che farà un Sanremo eccezionale “Ancora con Sanremo. Sanremo è di Stefano. E fidatevi, sarà il Sanremo più bello della storia”, ha scritto Belén.

Tutto tace invece sul versante sentimentale. Gaetano Fidanzati, dopo aver reso noto di aver messo la relazione in pausa a seguito dei fatti di Ferragosto, si è chiuso in un religioso silenzio. A oggi non si sa se la love story sia ancora in piedi.