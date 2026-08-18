Gaetano Fidanzati ‘mette in pausa’ Belén, crisi nera: “Dovevo raggiungerla, ma non vado”

Fino a pochi giorni fa Belén Rodriguez e Gaetano Fidanzati erano inseparabili e si mostravano un giorno sì e l’altro pure in località esclusive a scambiarsi dolcezze e coccole. Poi il fulmine a ciel sereno: Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter, ha raccontato che la notte tra il 14 e il 15 agosto il personal trainer si trovava a Forte dei Marmi, mentre la showgirl stava facendo festa a Porto Cervo, in Sardegna. Il giornalista ha anche pubblicato delle foto in cui si vede Belén in compagnia di un ragazzo di nome Simone. In uno scatto i due sembrano prendersi per mano. La vicenda ha innescato un polverone.

Gaetano Fidanzati conferma la crisi con Belén Rodriguez

Dopo le rivelazioni di Parpiglia, Belén si è infuriata, sostenendo che non ha fatto nulla di male, se non trascorrere una serata godereccia con degli amici di vecchia data a Porto Cervo. Il problema è che Fidanzati, dopo aver letto l’articolo di Parpiglia, ha messo in pausa la relazione con la compagna, o forse già ex. Lo ha riferito lo stesso personal trainer che, di fatto, ha confermato che la sua storia sentimentale è piombata in una forte crisi. Tra l’altro, nelle scorse ore il giovane avrebbe dovuto raggiungere la modella. Ma poi ha cambiato idea, decidendo di rimanere a Milano a riflettere.

“Che ti devo dire Gabriele. Sì, mi sono un po’ stranito. Sono rientrato ieri a Milano. Dovevo raggiungere Belén ma ho preferito fermarmi qui. In questi giorni ho fatto scendere il silenzio perché alcune cose non tornano”. Così Fidanzati in un’intervista rilasciata a Parpiglia. “Quando lei è partita era tutto ok. All’arrivo in Sardegna abbiamo iniziato a discutere, come discutono tutte le coppie. Questa è la verità dei fatti”, ha aggiunto.

“Mi sono fermato a Milano. Non lo so se andrò. So che Belen è una mamma fantastica, una donna fantastica, so che ci parleremo. Ma adesso non lo so. Certo, mi deve delle spiegazioni, ma vorrei che si abbassassero i toni e vediamo se tutto si risolve per il meglio in un modo o nell’altro. Non sono fatto per queste cose”, ha concluso il personal trainer.

Le parole di Belén sul fidanzato e gli “attributi”

Che quanto scritto da Parpiglia sulla serata di festa trascorsa da Belén a Porto Cervo avesse innescato un terremoto nella relazione sentimentale tra la showgirl e Fidanzati, lo si era capito anche dalle prime reazioni della Rodriguez dopo che il caso era diventato di dominio pubblico.

Cosa ha detto? Belén, nel rispondere a una sua fan su Instagram, ha dichiarato che le persone che stanno al suo fianco, anche se non sono abituate al gossip, devono “avere gli attributi” per non lasciarsi schiacciare dalla pressione della sua popolarità e tutto ciò che ne consegue. Nel digitare questo pensiero non ha menzionato esplicitamente Fidanzati, ma tutto fa presupporre che si sia rivolta proprio a lui, il quale, di tutta risposta, ha messo in pausa la love story.