Belén e Gaetano Fidanzati, terremoto dopo Porto Cervo: “Chi mi sta al fianco deve avere gli attributi”

Terremoto attorno a Belén Rodriguez. Nelle scorse ore il giornalista Gabriele Parpiglia ha pubblicato alcune foto in cui si vede la showgirl in piena notte a Porto Cervo in compagnia di un uomo misterioso di nome Simone. I due sono stati immortalati mentre sembrano tenersi per mano. Il giornalista ha inoltre aggiunto che il fidanzato della modella, Gaetano Fidanzati, che ha trascorso il Ferragosto a Forte dei Marmi, non sarebbe stato al corrente dei “movimenti” della compagna e che li avrebbe appresi leggendo la sua newsletter. “Ha alzato il muro del silenzio: è crisi”, ha chiosato Parpiglia, innescando la furia di Belén.

Le rivelazioni di Gabriele Parpiglia e lo sfogo di Belén Rodriguez

Dopo il racconto diffuso da Parpiglia, Belén ha scritto una storia di fuoco su Instagram. Non ha menzionato direttamente il giornalista, ma non ci sono dubbi sul fatto che si sia rivolto a lui. Queste le parole della showgirl:

“Ciao Sardegna, grazie per l’amore di cui sono stata circondata e un gran bel vaffanc*** a chi vive per rovinare la serenità degli esseri umani (e monetizzare) a discapito di chiunque. Perché a te non frega niente di nessuno, tranne che di te stesso. Alludendo, bluffando e facendo credere cose che non sono esattamente così. Solita metodologia comunque bravi a tagliare le foto ed escludere il gruppo per far credere cose diverse. I miei amici rimangono, da dieci anni a questa parte. E io alle amicizie ci tengo. Non ti auguro di ricevere quello che fai agli altri, non vorrei mai vivere facendo del male a nessuno, soprattutto per guadagnare soldi (mercenario si dice a casa mia). Decido solo di non farti male, anche se avrei potuto perché non ne vale la pena. Ma la spiegazione per rispetto serviva. Ma chi semina cattiveria prima o poi la ritrova sulla propria strada. Anche se sappiamo per certo che nessuno ti vuole bene. La famiglia guarisce, pensaci. Sarebbe la tua unica possibilità di salvezza”.

Parpiglia ha reagito affermando che sta prendendo in considerazione di ricorrere alle vie legali. Inoltre, dopo lo sfogo pubblico di Belén, ha pubblicato un articolo nella sua newsletter in cui ha riportato quello che gli avrebbe scritto la showgirl in privato, cioè parole tutt’altro che carine, per usare un eufemismo.

Belén scrive un inno alla libertà, ma è mistero su Gaetano Fidanzati

Dopo il caos sui social con il giornalista, Belén ha postato un messaggio che ha inneggiato all’essere liberi. Non è chiaro se il ragionamento sia indirizzato al fidanzato oppure se sia una riflessione generale:

“La libertà è difficile da capire, prima ancora che da avere. Fa paura, perché non dà garanzie: nessuno dice se una scelta è quella giusta, nessuno decide al posto tuo se sbagli. Per questo spesso viene confusa con il caos, con l’egoismo, con l’assenza di legami. E allora ci si fida poco, come di qualcosa che si potrebbe non saper reggere. Ma la libertà vera non abbandona, accompagna. Chiede solo una cosa: imparare a fidarsi di se stessi, prima ancora che di essa. Rispettarla è questo, non temerla, ma darle il tempo di essere capita. Libertà è imparare, piano, a camminare senza ringhiera”.

Il post è stato commentatissimo e Belén ha risposto a diversi utenti. In alcuni sembra lasciar intendere che Gaetano Fidanzati, come sostenuto da Parpiglia, non abbia preso affatto bene le vicende delle ultime ore. Particolarmente curioso ciò che ha scritto la modella a una donna che le ha detto che chi le vuole bene non dubita di lei e delle sue azioni, e che doveva aspettarsi un can can mediatico del genere dopo aver reso pubblica la sua nuova love story.

“Mi dispiace perché non è facile entrare in questo meccanismo malsano di gossip se non ci sei dentro e non ti interessa farne parte, ma si tratta sempre di scelte”, ha spiegato Belén, che pare proprio aver fatto riferimento a Gaetano. Ciò che ha scritto dopo è stato ancor più curioso: “Chi sceglie di stare al mio fianco deve avere gli attributi per capire, ponderare e accettare. Altrimenti con me non puoi stare”. Di fatto la showgirl sembra lasciar intendere che se Gaetano se l’è presa, è meglio che giri i tacchi e vada altrove. In tutto ciò, Fidanzati non ha spiaccicato una parola, evitando di schierarsi a favore della fidanzata, ammesso che la relazione non sia già tramontata.