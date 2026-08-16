Belén, l’uomo misterioso e la notte a Porto Cervo: terremoto con Gaetano Fidanzati, “è crisi”

Ci sarebbe stato un colpo di scena totalmente inaspettato nella vita sentimentale di Belén Rodriguez: da qualche settimana la modella argentina si mostra innamoratissima di Gaetano Fidanzati, personal trainer milanese. Su Instagram, la 41enne ha pubblicato una miriade di scatti delle sue vacanze romantiche con lo sportivo, immortalandosi a Corfù, a Venezia, a Napoli e in altri luoghi esclusivi marittimi. A numerosi follower che le hanno domandato se fosse l’uomo giusto con cui ripartire dopo il periodo buio, Belén ha sempre risposto in modo convinto: “Sì”. Nelle ultime ore, però, sarebbero accaduti dei fatti che avrebbero messo in forte crisi la relazione.

Belén con l’amico a Porto Cervo: “Sembrerebbero tenersi per mano”

Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter, ha firmato uno scoop che, se confermato, avrebbe del clamoroso. Il giornalista ha spiegato che nelle ultime ore Belén ha passato una notte di festa a Porto Cervo, con amici e senza Gaetano. La modella sarebbe stata ospitata sulla barca di un suo amico imprenditore. Nella notte tra il 14 e il 15 agosto è poi stata avvistata sempre in Costa Smeralda con un uomo che, rende noto Parpiglia, si chiamerebbe Simone.

“Nelle foto appaiono molto vicini e in alcuni scatti sembrerebbero persino tenersi per mano”, ha scritto Parpiglia, pubblicando anche la foto in questione nella quale, effettivamente, sembra che Belén e questo suo amico intreccino le mani. In un’altra foto si vede la showgirl scalza in un market di Porto Cervo mentre acquista delle birre. E con lei c’è sempre questo tale Simone.

Gaetano Fidanzati avrebbe alzato un muro di silenzio verso Belén

Parpiglia ha poi lanciato un altro retroscena ancora più rumoroso. Pare che Gaetano Fidanzati non fosse minimamente a conoscenza dei movimenti della fidanzata quella sera e che quello che sarebbe accaduto a Porto Cervo con protagonista Belén lo avrebbe appreso proprio leggendo la newsletter del giornalista. E Fidanzati non sarebbe stato affatto contento, per usare un eufemismo, della vicenda. “Gaetano ha conosciuto i fatti attraverso la newsletter e ora alza il muro del silenzio verso Belén: è crisi”, ha raccontato Parpiglia.

Per il momento Belén non ha rilasciato dichiarazioni. Nemmeno Gaetano lo ha fatto. Ha preferito pubblicare su Instagram una storia mentre si allena, senza fare alcun accenno alla sua situazione sentimentale. Resta da capire che cosa accadrà nelle prossime ore. Già c’è chi scommette che la relazione potrebbe essere giunta al capolinea.