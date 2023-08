La prof del ‘Corsivo’ Elisa Esposito, dramma: “Non mi resta nulla”

Elisa Esposito, via social, ha documentato quanto accaduto in Sardegna mentre era in vacanza: paura e panico per il rogo scoppiato.

Dopo il sud Italia anche la Sardegna sta facendo i conti con roghi e incendi, che stanno causando più di qualche problema ai cittadini. Di recente sono stati segnalati roghi tra Posada e Siniscola, con almeno 600 persone che sono state evacuate. Tra queste c’è anche Elisa Esposito che, in vacanza proprio a Posada, ha avuto a che fare con un incendio che è arrivato a lambire l’abitazione dove alloggiava. L’influencer ha quindi raccontato cosa le è successo.

L’incendio e l’evacuazione: il racconto di Elisa Esposito

La vacanza di Elisa Esposito in Sardegna si è presto trasformata in un incubo. Il rogo, scoppiato intorno alle 14:30 di domenica 6 agosto, ha presto costretto l’influencer, appena arrivata in spiaggia, a lasciare l’abitazione in cui alloggiava insieme alla famiglia. Tramite social, ha poi spiegato la difficile situazione in cui si è trovata: “C’erano le fiamme davanti al nostro balcone” ha detto. “Mi ritrovo senza nulla. All’interno della casa avevo letteralmente tutto. Stanotte non sappiamo manco dove dormire“.

“Si continuano a sentire cose che esplodono, ambulanze, vigili del fuoco” ha scritto Elisa nel video in cui ha documentato quanto stava accadendo intorno a lei. Il tentativo di recuperare le proprie cose, ha spiegato, non è andato a buon fine e la sua famiglia è stata rimandata indietro dalla polizia. Elisa, visibilmente preoccupata, ha spiegato di non sapere in quali condizioni si trovasse la casa che è stata costretta a lasciare. “Mi sembra di stare vivendo un incubo” ha continuato. “Ero in panico” ha detto in chiusura del video. L’influencer ha accompagnato la spiegazione con alcune foto, come quella del vetro della macchina ricoperto di cenere.

Il rientro a casa e il resoconto dei danni

Il permesso di ritornare nella propria abitazione a prendere il minimo indispensabile è arrivato solo nella serata di domenica. “Il giardino è tutto bruciato, dentro casa per fortuna no ma c’è una puzza terribile… Inoltre continuano ad accendersi fiamme in zona. Mi sembra un film” ha scritto Elisa nelle Instagram stories, in accompagnamento ad un video mentre si trova in auto.

Qualche ora fa, inoltre, Elisa ha pubblicato un video in cui mostra cosa è rimasto del giardino della sua abitazione. Fortunatamente il fuoco non è arrivato fin dentro casa, danneggiando solo l’esterno. L’influencer ha poi ringraziato tutti coloro che si sono preoccupati per lei in queste ore di paura, assicurando di star bene.

Chi è la nota influencer Elisa Esposito

Elisa Esposito è un’influencer che ha raggiunto la notorietà grazie ad alcuni video sui social dove teneva delle lezioni di corsivo, un particolare modo di parlare che era presto spopolato tra i giovani. Come spiegato in una precedente intervista, la fama conquistata l’aveva spinta a mettere da parte il suo iniziale progetto di andare a lavorare in un centro estetico. I suoi video, infatti, le hanno permesso di guadagnarsi una certa notorietà nel mondo social, divenendo l’icona del corsivo.