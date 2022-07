Elisa Esposito, la prof di corsivo molla il lavoro: “Ora sono famosa”

Elisa Esposito, conosciuta ai più come la prof di corsivo, è il personaggio del momento. Il suo strano modo di parlare, che consiste nel trascinare il più possibile le vocali, sta spopolando sui social network in queste settimane. Su Tik Tok Elisa, che ha da poco compiuto venti anni, insegna a parlare in maniera alternativa e divertente. Un vero e proprio fenomeno, capace di conquistare trenta milioni di like ad ogni filmato.

Chi è Elisa Esposito, la prof di corsivo

Elisa Esposito ha un diploma da estetista e aveva deciso di seguire il prossimo settembre dei corsi per il trucco semipermanente per poter poi andare a lavorare in un centro estetico. Con l’improvvisa popolarità ha cambiato idea, come spiegato alla rivista Di Più:

“Ho lasciato da parte questo progetto. Voglio concentrarmi sui miei video. Poi ho in programma molte ospitate nei locali e nelle discoteche. Ne ho già fatte un paio e sono incredibili: vedere tutte quelle persone che mi aspettavano, che volevano farsi la foto con me, mi ha messo un po’ d’ansia ma mi è piaciuto tanto”

Elisa – padre tassista, madre dipendente in un’azienda di illuminazione – ha iniziato a insegnare corsivo su Tik Tok per caso. Lo scorso ottobre in uno dei commenti sotto un suo video una persona le aveva scritto che gli sembrava che parlasse in corsivo. Un modo di parlare che, va precisato, non ha di certo inventato la ragazza.

Divertita da quella reazione Elisa ha dunque pensato di realizzare un video in cui parlava davvero in quello strano modo. All’inizio non ha avuto molte visualizzazioni ma poi ha insistito con la complicità del fidanzato Davide Gentile, conosciuto circa sette mesi fa.

La storia di Elisa Esposito, la prof di corsivo

Nel filmato Davide diceva delle parole in italiano e Elisa le ripeteva in corsivo. Un video che è diventato subito virale, superando i sette milioni di visualizzazioni. Nel giro di pochi giorni la Esposito si è trovata alla ribalta, tanto da affermare alla rivista edita da Cairo Editore:

“Molti non hanno capito che il corsivo è qualcosa di ironico: non è che io parlo davvero così. E quindi mi hanno tempestato di insulti e perfino di minacce. Mi ha colpito, ma sto imparando a farmi scivolare tutto addosso”

Ora su Only Fans, dopo al Grande Fratello Vip?

Nelle ultime settimane Elisa Esposito è sbarcata pure su Only Fans, piattaforma dove pubblica scatti audaci e sensuali – dietro lauto compenso – che non può pubblicare su Instagram o Tik Tok. Di recente si è parlato inoltre di una sua partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip ma al momento non c’è nulla di certo.