La Porta Rossa 3 riprese al via, Lino Guanciale: “Sarà l’ultima”

Riprese La Porta Rossa 3: le ultime notizie date da Lino Guanciale

La Porta Rossa 3 ci sarà davvero. L’attore Lino Guanciale ha confermato che le riprese cominceranno molto presto: interpreterà nuovamente Leonardo Castiglione, il poliziotto rimasto bloccato in una dimensione particolare per indagare sull’omiciodo commesso ai suoi danni. La sua presenza ha innescato una serie di eventi che continuerà anche nella terza stagione de La Porta Rossa che, a detta dell’attore stesso, sarà l’ultima. Verrà messo un punto su questa interessante trama che ha incuriosito sempre più telespettatori, che ancora aspettano di avere delle risposte alle loro domande.

Trama La Porta Rossa 3 con finale definitivo: non ci sarà nessuna quarta stagione

Al settimanale Mio, Lino Guanciale ha sia parlato delle riprese de La Porta Rossa 3 sia della quarta stagione che purtroppo non ci sarà: “A breve si comincerà anche con la terza stagione de La Porta Rossa, un pezzo importante di cuore per me, con Gabriella Pession, Valentina Romani e Pierpaolo Spollon. Per l’ultima volta interpreterò il fantasma del poliziotto Leonardo Cagliostro, intrappolato tra il regno dei vivi e il regno dei morti”.

Lino Guanciale tra La Porta Rossa, L’Allieva e altri progetti lavorativi importanti

A La Stampa aveva spiegato che questo è un periodo molto impegnativo, per lui, perché si ritroverà su diversi set: “Nel 2020 mi aspettano i set delle mie fiction di maggior successo, La porta rossa e L’allieva (qui le novità), entrambe alla terza stagione, oltre a una nuova produzione internazionale, impossibile da rifiutare. Sul fronte teatrale parto a ottobre: con le riprese di Ragazzi di vita, After Miss Julie e La classe operaia va in paradiso che tante soddisfazioni e premi mi ha dato”.