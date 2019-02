La porta rossa 2: anticipazioni, cast e numero di puntate

La porta rossa 2: numero di puntate e cast

Leonardo Cagliostro sta per tornare. Sei nuove puntate per La porta rossa 2. Lino Guanciale sarà nuovamente il fantasma del poliziotto ucciso dall’amico e collega Rambelli. Nella prima stagione si era fermato nel mondo dei vivi per salvare la moglie Anna, in questa nuova serie de La porta rossa cosa tratterà l’uomo tra i vivi? Vista la presenza di Andrea Bosca nel cast sicuramente scopriremo il segreto relativo al passato di Jonas, “fantasma” anche lui nella prima serie fino al risveglio dal coma. Il finale aperto della prima stagione ci ha solo accennato al legame tra Jonas e Rambelli, ma cosa si nasconde dietro a quell’amicizia. Cagliostro si fermerà anche per risolvere questo mistero? Nel frattempo ipotizziamo la nascita della piccola Vanessa figlia di Cagliostro e Anna, interpretata da Gabriella Pession.

La porta rossa 2: la seconda stagione

Nel cast della fiction ambientata a Trieste anche Valentina Romani nei panni di Vanessa, adolescente che con Cagliostro scopre di aver ereditato dalla madre il dono di essere medium e di poter quindi comunicare con coloro che sono morti. Nella ultima puntata della prima serie alla mamma di Vanessa era riapparso l’uomo dai capelli rossi che tanto l’aveva ossessionata in passato portandola ad un forte esaurimento e all’allontanamento dalla figlia. Cosa vorrà ancora il fantasma dell’ex di Eleonora (Cecilia Dazzi), inizierà ad infastidire anche Vanessa? Cagliostro avrà di nuovo bisogno di Eleonora e Vanessa per proteggere Anna (Gabriella Pession) e la figlia?

La porta rossa 2: data di inizio

Nel cast anche Pierpaolo Spollon, che ne La porta rossa è Filip ragazzo serbo diverso dai suoi coetanei che ha saputo conquistare il cuore di Vanessa. Cosa succederà tra i due in questa seconda stagione? Per sapere cosa ci ha riservato Carlo Lucarelli, autore della serie, non ci resta che aspettare mercoledì 13 febbraio. La porta rossa 2 andrà in onda sempre in prima serata sempre su Rai due.