La porta dei sogni: come funziona il nuovo programma di Mara Venier e quando va in onda

Mara Venier, protagonista indiscussa della domenica targata Rai 1, negli ultimi anni ha saputo rivendicare la sua posizione e, grazie ad una elegante professionalità ed una spontaneità spiccata e piacevole, è stata confermata per la conduzione di un nuovo programma televisivo: La porta dei sogni. Come si può intuire dal nome stesso, la nuova scommessa della Rai si basa principalmente sul desiderio di realizzare i sogni degli ospiti che parteciperanno alle tre serate in cui prenderà corpo la trasmissione. Quando? Il debutto è previsto per venerdì 20 dicembre e la messa in onda continuerà per i due venerdì a seguire, sempre in prima serata.

Mara Venier e il suo debutto in prima serata con La porta dei sogni

“Ho capito che il programma era perfetto per me“, ha rivelato la presentatrice Mara Venier alla guida del nuovo programma La porta dei sogni, in prima serata su Rai 1 da venerdì 20 dicembre. Ci sarà chi desidera incontrare di nuovo una persona amata e lontana, chi ha voglia di scusarsi o perdonare qualcuno, chi sente il bisogno di un cambiamento e non mancheranno le sorprese, o per meglio dire le carrambate. Quello che ci si aspetta è uno show ricco di emozioni diverse: dalla commozione ai sorrisi, dalle risate alle storie che lasciano riflettere. Una sorta di C’è posta per te? Staremo a vedere.

La sfida di Mara Venier con La porta dei sogni

Mara Venier è pronta per la conduzione di un nuova trasmissione tv firmata Rai e, a proposito del programma, ha affermato che per lei sia stata una vera e propria sorpresa ricevere la proposta di una nuova conduzione, per giunta in prima serata. Sicuramente, quella de La porta dei sogni si preannuncia una sfida entusiasmante, guidata da una determinata protagonista e temibile avversaria delle principali reti rivali.