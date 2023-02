Non c’è pace per Nikita Pelizon. Da quando ha varcato la Porta Rossa del Grande Fratello Vip l’ex tentatrice di Temptation Island è finita più volte sotto accusa. Critiche, insulti, liti: quella del reality show è un’esperienza piuttosto intensa per la modella di Trieste. Ora a (s)parlare della gieffina è stata una ex coinquilina che ha avuto modo di conoscere personalmente Nikita e non ha instaurato con lei un ottimo rapporto. Anzi, più volte l’ha definita una persona costruita, che farebbe di tutto per successo e popolarità.

Stiamo parlando di Cristina Quaranta, anche lei concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, ma fuori dal bunker di Cinecittà già da qualche mese. L’ex Velina di Striscia la notizia ha commentato un post della pagina Instagram The Pipol scagliandosi di nuovo contro l’ex coinquilina.

La Quaranta ha voluto dire la sua in merito ad un post in cui venivano riprese alcune frasi di Nikita Pelizon sul Covid. Frasi del passato piuttosto discutibili che hanno generato una serie di critiche e polemiche. Affermazioni in cui la ragazza metteva in dubbio l’esistenza della pandemia che ormai tre anni fa ha cambiato il mondo.

Cristina Quaranta ha mosso un’accusa molto grave nei confronti di Nikita Pelizon:

“È la stessa che mi ha detto che mio fratello è morto di tumore al cervello perché non aveva un angelo a proteggerlo mentre invece la mamma di Luca Salatino per la stessa malattia si era salvata! Da lì il mio sfogo in diretta che mi è costata l’eliminazione!”

Durante una diretta della trasmissione Cristina Quaranta ha iniziato ad urlare ed inveire contro Nikita Pelizon che, al contrario, ha mantenuto un certa calma. Una sfuriata nata in seguito ad un’altra dichiarazione della 28enne ovvero: “Se ci credi davvero che vuoi l’amore arriverà anche per te”. Nella puntata successiva la Quaranta è stata eliminata e secondo Cristina sarebbe stata quella discussione a penalizzarla.

Non è la prima volta che Cristina Quaranta punta il dito contro Nikita Pelizon: a detta della prima l’indossatrice sarebbe la Vippona più falsa di questa edizione del GF Vip. Cristina non ha esitato a definirla una persona artefatta e costruita. Dello stesso avviso Luca Onestini e Oriana Marzoli, che non riescono a legare con la Pelizon che invece è molto vicina ad Antonella Fiordelisi.

La carriera di Nikita Pelizon

Prima di approdare al Grande Fratello Vip, dove ha subito lasciato il segno, Nikita Pelizon ha lavorato molto nel mondo della moda. Ha iniziato a diciotto anni con servizi fotografici e concorsi di bellezza. In televisione è stata protagonista di Temptation Island, Ex on the beach e Pechino Express.