Vita privata e lavoro insieme? Solo in alcuni casi. È quanto deciso da Cristina Marino, la moglie di Luca Argentero. La giovane attrice, modella e imprenditrice digitale ha svelato di aver rifiutato un’allettante proposta dal marito, tra gli attori più amati in Italia. Il famoso Doc vorrebbe infatti investire in Befancyfit, il sito di fitness della moglie nato sei anni fa. Un sito in cui la Marino dà a tutte le donne consigli e dritte per mantenersi in forma.

In un’intervista rilasciata al settimanale F Cristina Marino ha detto:

“A oggi più di 6mila utenti seguono il mio programma di allenamento, lo dico con umiltà, è un numero che non avevo contemplato. In tanti mi scrivono dicendo che la mia piattaforma gli ha cambiato la vita, mi ringraziano e questo mi dà la forza di mandare mail anche a mezzanotte. Non c’è nulla che non sia deciso da me in Befancyfit. È la mia società, ci sono la mia faccia e il mio nome. Luca vorrebbe contribuire, investire, ma preferisco di no. Nelle vesti di imprenditrice posso essere fastidiosa, ho modi veloci che sembrano bruschi”

Dunque Cristina Marino ha rifiutato la proposta economica di Luca Argentero. Nella sua società non vuole interferenze esterne. Al contrario la 31enne non ha avuto problemi a partecipare con il marito e collega alla prossima edizione di Celebrity Hunted, che vedremo su Amazon Prime dopo la fine dell’estate.

Argentero, va detto, non è solo un attore o conduttore (presto condurrà Striscia la notizia) ma pure un imprenditore. Qualche anno fa l’ex concorrente del Grande Fratello ha creato con un amico una società che aiuta le aziende a pubblicizzare i propri prodotti nei film.

Ai tempi del matrimonio con Myriam Catania Luca Argentero aveva addirittura lanciato un brand di moda. Dunque, non solo spettacolo nella vita dell’affascinante 44enne, che ha in tasca una laurea in Economia. Nessun partnership, però, con Cristina Marino, più che mai determinata a percorrere questa strada da sola.

Chi è Cristina Marino

Cristina Marino è nata a Milano nel 1991, da padre siciliano e madre pugliese. Il debutto al cinema è avvenuto in Amore 14 di Federico Moccia. Nel suo curriculum pure un’apparizione a Un passo dal cielo, la fortunata fiction Rai, e altre serie tv.

Cristina ha conosciuto Luca Argentero dopo la fine del matrimonio dell’attore con la collega Myriam Catania, nipote di Simona Izzo e attrice e doppiatrice di successo nonché ex concorrente di un’edizione del Grande Fratello Vip.

L’incontro tra i due è avvenuto nel 2015 sul set del film Vacanze ai Caraibi. Nel 2020 la nascita della primogenita Nina Speranza e l’anno successivo le nozze celebrate in Umbria.