Luca Argentero difende la figlia e perde la pazienza con i paparazzi

Luca Argentero di nuovo contro i paparazzi. Questa volta è successo a Forte dei Marmi, dove l’attore si è ritagliato qualche giorno di vacanza con la moglie Cristina Marino e la figlia Nina Speranza, che oggi ha due anni. Il protagonista di Doc-Nelle tue mani è da sempre molto riservato e geloso della sua privacy e si è arrabbiato quando si è accorto che i fotografi continuavano a scattare minando la sua serenità e quella della sua famiglia.

Nelle immagini pubblicate dal settimanale Vero si vede Luca Argentero che perde la pazienza con alcuni fotoreporter. Dopo averli indicati l’attore fa un inequivocabile gesto con le braccia, chiedendo di smettere di fotografarli. L’insistenza dei paparazzi non piace particolarmente all’ex concorrente del Grande Fratello, che appare sempre irritato in queste situazioni.

Non è la prima volta infatti che Luca Argentero bisticcia con i fotografi: in passato è stato addirittura coinvolto in una rissa. Per il 44enne la sua vita privata deve restare tale e non gradisce certa insistenza da parte di persone estranee. Filosofia di vita che condivide con Cristina Marino. Tra l’altro la coppia ha deciso di non mostrare mai sui social network la loro bambina, che è arrivata in piena pandemia e per questo porta il secondo nome Speranza.

Bambina che presto potrebbe avere un fratellino o una sorellina: Luca Argentero e Cristina Marino hanno infatti annunciato che sono al lavoro per il secondo erede nonostante i numerosi impegni di entrambi. I due attori, insieme dal 2014, sognano una famiglia numerosa. Dal precedente matrimonio con Myriam Catania Luca non ha avuto eredi.

Chi è Cristina Marino

Cristina Marino è nata a Milano nel 1991, da padre siciliano e madre pugliese. Il debutto al cinema è avvenuto in Amore 14 di Federico Moccia. Nel suo curriculum pure un’apparizione a Un passo dal cielo, la fortunata fiction Rai. Cristina ha conosciuto Luca Argentero dopo la fine del matrimonio dell’attore con la collega Myriam Catania, nipote di Simona Izzo e attrice e doppiatrice di successo nonché ex concorrente di un’edizione del Grande Fratello Vip.