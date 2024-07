Harry e Meghan, nel docufilm scandalosi segreti sulla duchessa

Sembrerebbe che il documentario sulla coppia più chiacchierata d’Inghilterra, i famosi Harry e Megan, sia stato stoppato dalla televisione tedesca, in particolare dalla rete ZDF. Nonostante gli annunci roboanti sul nuovo documentario della “quasi principessa” e del marito, Dagospia ha reso noto che la produzione che si occupa della realizzazione del progetto ha deciso di interrompere le fasi di sviluppo del prodotto.

La causa? Il passato della duchessa del Sussex, che desterebbe non poche preoccupazioni. Sembra sia necessario ricontrollare alcuni dettagli della vita dell’ex attrice onde evitare future querele. È ancora sconosciuta la causa ufficiale del dietrofront. Certo è che non rispettare la privacy di due personaggi così influenti potrebbe danneggiare ulteriormente l’immagine della coppia e della famiglia reale. D’altronde, Meghan ha già causato non pochi problemi alla casata dei Windsor.

Quel che è certo è che, intanto, l’uscita del prodotto Netflix è finita in standby, in attesa che questi dettagli “scottanti” possano essere valutati con maggiore accuratezza.

Harry e Meghan, un flop dopo l’altro: che sta succedendo?

Non è la prima volta che la coppia si trova di fronte ad una problematica di questo tipo. Lo scorso giugno ci siamo imbattuti in questa notizia. I due hanno rischiato di perdere il contratto milionario che avevano con Netflix per mancanza di “contenuti” interessanti. Forse, scavando e scavando nel passato di Megan, qualcosa che non è piaciuto è saltato fuori. Dopo un mese ne abbiamo la conferma.

L’anno precedente sono stati inoltre rimbalzati dalla piattaforma di Spotify, che non è riuscita a realizzare un podcast sulla loro vita, finendo per accompagnare gentilmente i due alla porta. Una figuraccia internazionale, sotto gli occhi della stampa di tutti i paesi. Questa volta l’accaduto potrebbe ripetersi, e la coppia potrebbe provare imbarazzo non solo per la rescissione del contratto, ma anche per le insinuazioni e i presunto scandali sulla vita privata di Megan Markle.

Il prodotto Netflix

Ad oggi è fondamentale solo una cosa: il team di produzione necessita di ulteriore tempo per verificare le affermazioni contenute nel documentario e, purtroppo, il rischio di querela non è da sottovalutare. Ogni singolo dettaglio verrà accuratamente controllato e ricontrollato per garantire la massima accuratezza. L’uscita del progetto dovrà avvenire con la massima cautela e precisione.

C’è da ammettere che il povero Harry, da quando ha sposato l’ex attrice, non è stato tranquillo un attimo. Tra scandali, screzi familiari e contratti milionari andati in fumo, sembra che la sua vita sia diventata una continua corsa contro il tempo per gestire e risolvere situazioni sempre più complicate e imbarazzanti.