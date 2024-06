Harry e Meghan a rischio catastrofe: salta il contratto milionario?

Continua il periodo decisamente poco fortunato per l’ex coppia reale composta da Harry e Meghan. Secondo quanto riportato dal Mirror e dall’esperto reale Tom Quinn i due sarebbero nuovamente nei guai. Sembra infatti a rischio il contratto milionario che la coppia aveva con la piattaforma Netflix. A quanto pare i coniugi non hanno contenuti sufficientemente interessanti da proporre che possano aumentare la produttività della piattaforma. Quindi rischiano seriamente di essere cancellati.

Lo scorso anno la coppia aveva avuto il medesimo problema con un’altra piattaforma importantissima nell’ambito musicale, ovvero con Spotify: non si riuscì a realizzare un podcast e i due vennero gentilmente silurati. L‘imbarazzo a livello internazionale fu notevole per entrambi, tanto che non sarà facile riprendersi, se anche questa volta la storia dovesse ripetersi. Le parole di Quinn non lasciano però grande speranza e sembra proprio che il contratto quinquennale da 100 milioni di sterline verrà presto rescisso.

Il giornalista, riferendosi al secondogenito di Re Carlo e alla sua bella, sostiene quanto segue: “È molto probabile che si tratti di una ripetizione del problema che la coppia ebbe con il contratto Spotify, interrotto bruscamente nel 2023 dopo che Harry e Meghan non riuscirono, secondo Spotify, a soddisfare i parametri di produttività”. La Duchessa di Sussex di certo non prenderà bene la notizia, perché da anni si vocifera che voglia costruire un impero con le sue iniziative commerciali. Ma un impero di tale portata deve avere al seguito grandi piattaforme che lo sostengano e, per lei, sarebbe veramente un duro colpo stringere accordi con aziende più piccole.

Harry e Meghan flop: ‘mancano di contenuti’

È strano a dirsi, ma la coppia di ex sudditi sembra aver esaurito le scorte di racconti succulenti per poter alimentare quella ruota infernale che movimenta il gossip internazionale. E va detto che le scorte si sono esaurite presto. Infatti Harry e Meghan hanno campato di rendita per molto tempo grazie alla loro decisione di lasciare la Corte Reale di Inghilterra, generando un caso più unico che raro. Sono stati oggetto di numerose interviste in America (terra in cui hanno trovato rifugio) ed hanno partecipato ad alcune Docuserie fino poi ad arrivare alla pubblicazione del libro Sparescritto da Harry.

I due hanno provato a reinventarsi, ma sembra proprio che non riescano a trovare la giusta dimensione e vengano trascinati dalla corrente del gossip senza riuscire a governarla. Una corrente che, presto, si esaurirà completamente e i due avranno ben poco da raccontare. Sarà questo il motivo per cui il secondogenito di Re Carlo continua a far ritorno nella sua terra natia? Cerca forse altro materiale interessante da proporre alla stampa oppure un paracadute d’atterraggio qualora la sua storia dovesse precipitare? Lo scopriremo presto.