La Marchesa d’Aragona è diventata nonna: la figlia Ludovica ha partorito

La Marchesa d’Aragona è diventata nonna!

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, la tanto discussa Marchesa d’Aragona è diventata nonna durante la notte tra il 2 e il 3 giugno. L’ex gieffina ha dato la notizia su Instagram, con due foto che mostrano la figlia Ludovica con il marito e il piccolo Gianludovico tra le braccia. Una immensa gioia quella della Marchesa che aveva annunciato la gravidanza dell’adorata figlia sui social con tanto di foto del pancione che cresceva, spiegando inoltre che il primogenito di Ludovica e del marito (che l’aveva anche difesa in tv durante la bufera “marchesa sì o marchese no”, ndr.) sarebbe nato in estate. Oggi è nato Gianludovico, il primo nipote di Daniela Del Secco che ha raccontato tutta la sua felicità per questa nascita.

Daniela Del Secco d’Aragona: è nato il primo nipote, il messaggio-annuncio

“Stanotte alle 3,23 È NATO GIANLUDOVICO, un bimbo di rara bellezza…Una gioia che non si può descrivere. Ludovica sei stata Fantastica.. durante il travaglio neanche un gemito.. Gianalberto ti è stato accanto con immenso amore ..è stata un’emozione inimmaginabile .. nn dimenticherò mai questa notte.. è stato come tornare indietro nel tempo..al momento in cui venne alla luce la mia Ludovica che mi ha dato solo GIOIA NELLA VITA. Grazie“, ha annunciato la Marchesa su Instagram, mettendo al corrente i suoi followers della nascita del tanto atteso primo nipote. L’annuncio della gravidanza era stato dato sui social durante le festività di Natale. Nelle foto condivise vediamo anche il marito di Ludovica, Gianalberto, che aveva preso le sue parti a Domenica Live durante lo “scandalo” che durante e dopo il Gf Vip l’aveva vista protagonista.

La Marchesa d’Aragona: gli auguri di vip

Vediamo la Marchesa d’Aragona spesso a Pomeriggio 5 ospite della d’Urso e, con la partecipazione al Gf Vip ha riscosso molto successo e la simpatia del pubblico. Ad un lieto annuncio come quello della nascita del nipote, la Marchesa ha ricevuto gli auguri di tanti vip: tra cui Costanza Caracciolo (anche lei divenuta mamma da poco) e Filippo Nardi.