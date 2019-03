La mano tagliata, Gomorra 4: Gennaro Savastano al comando

Gomorra 4: di chi è la mano tagliata che abbiamo visto durante il secondo episodio? Gomorra 4: di chi è la mano tagliata che abbiamo visto durante il secondo episodio?

La pazienza di Gennaro Savastano è durata poco a Gomorra 4. Genny, che dopo aver negoziato la pace con i clan rivali, si era detto pronto a voltare pagina e ad investire su affari leciti e puliti, ha dovuto di nuovo ricorrere alle maniere forti. Il primo che ne ha pagato le conseguenze, come abbiamo visto durante i primi due episodi di Gomorra 4, è stato il suo nuovo socio. L’uomo, che aveva provato a scavalcarlo nella gestione della compravendita dei terreni destinati alla costruzione dell’aeroporto, si è visto recapitare a casa una mano mozzata. Molti, però, quelli che si sono domandati: Ma di chi era la mano tagliata? E perché è stata fatta arrivare a l’uomo? Sicuri che sia stato proprio Genny?

Gennaro Savastano è tornato: ecco di chi è la mano tagliata a Gomorra 4

Ebbene, con quasi assoluta certezza, possiamo dirvi che è stato Gennaro Savastano a mandare la mano tagliata al suo nuovo socio. Il motivo? Far arrivare a lui un messaggio chiaro, ovvero: i ruoli vanno rispettati e il suo volere non deve essere scavalcato. Chi sbaglia paga, adesso questo è chiaro anche a lui. Ricordate lo scagnozzo mandato dal socio di Genny a picchiare il signore che non voleva vendere i terreni per l’aeroporto? La mano tagliata apparteneva a lui, durante la scena del pestaggio il tatuaggio sul dorso della mano è stato inquadrato più volte, ed è lo stesso tattoo che poi vediamo nel pacco consegnato a casa dell’imprenditore.

Gomorra 4 anticipazioni: Gennaro Savastano torna a Secondigliano? Patrizia ha un segreto

Gennaro Savastano, deciso a cambiare vita e a trasferirsi a Londra con la sua famiglia, tornerà di nuovo (e probabilmente presto) a Napoli. Patrizia, a cui ha affidato la gestione dello spaccio a Secondigliano, nasconde un segreto. Cosa? Pare c’entrino i Levante.