La malattia di Fedez, cos’ha il cantante? Spunta un video importante

Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, ha da poco rivelato di aver ricevuto una spiacevole diagnosi su un suo grave problema di salute. Nonostante il cantante 32enne, marito di Chiara Ferragni, non abbia esplicitamente spiegato di che malattia si tratta l’ipotesi più accreditata porta a pensare che il rapper abbia sviluppato una forma di sclerosi multipla. Ecco perché.

L’annuncio fatto da Fedez lo scorso 17 marzo 2022 ha spaventato i numerosissimi fan dei Ferragnez e l’intera opinione pubblica. Il 32enne ha rivelato di essere in procinto di iniziare un percorso di cure per debellare un misterioso male che lo affligge. Subito i suoi fan e i media hanno cercato di dare un nome alla malattia. La risposta potrebbe risiedere nelle parole pronunciate da Fedez lo scorso dicembre 2019 nel corso di un’intervista ai microfoni del programma La Confessione sul canale Nove.

In quell’occasione il rapper ha già parlato, magari in maniera meno eclatante, dei suoi problemi di salute. Fedez ha rivelato che gli è stata diagnosticata una demielinizzazione nella testa. Ciò, ha spiegato allora, potrebbe avere come conseguenza proprio la sclerosi multipla. Da quel momento il cantante non ha più parlato della faccenda, caduta nel dimenticatoio. Dopo l’annuncio dell’altro ieri, però, le parole pronunciate da Fedez quasi 3 anni fa sono riaffiorate. Probabilmente la malattia di cui soffre il rapper oggi è legata proprio alla demielinizzazione al cervello che gli è stata riscontrata tempo fa, ossia la distruzione totale o parziale di una guaina che circonda i neuroni da parte di anticorpi. Si è affetti da sclerosi multipla quando si formano placche di demielinizzazione in varie aree del cervello.

Ferragnez, attimi di gioia nonostante la malattia di Fedez

Oggi, 19 marzo 2022, Fedez ha rotto il silenzio sui social dopo l’annuncio della malattia in occasione del compleanno del suo primogenito, Leone Lucia Ferragni. Al piccolo, che compie 4 anni, il 32enne ha dedicato un commovente carosello pubblicato su Instagram, che contiene dolcissimi scatti di famiglia. Sotto al post il cantante ha scritto dolci parole in cui ha ringraziato il suo primo figlio:

“Tanti auguri amore mio, oggi voglio solo dirti grazie. Grazie per aver riempito di gioia questi 4 anni insieme, grazie per avermi fatto crescere come persona più di quanto io possa aver fatto con te. Il tempo vola ma io ti tengo stretto, più che mai. Auguri Leoncino.”

Anche Chiara Ferragni, che in questi giorni è stata eccezionalmente lontana dai social, ha omaggiato il figlio con altrettanti scatti e una dedica a lui e al marito in occasione della festa del papà.

Sempre oggi a Fedez è stata indirizzata una lettera di Vittorio Feltri. Il fondatore di Libero, nelle pagine del quotidiano, ha scritto parole di incoraggiamento al cantante dopo l’annuncio della malattia, confessando di essersi da poco operato per sconfiggere una forma di tumore.