Al Grande Fratello Vip si continua a parlare del tormentato rapporto tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Tra i finti fidanzati un passato turbolento ancora tutto da chiarire. Ora è intervenuta la madre dell’attrice siciliana che, tramite una intervista rilasciata al settimanale Chi, ha parlato degli sbagli commessi da Morra. Sbagli che, a detta della signora, il diretto interessato conosce bene. Sarà per questo che Massimiliano ha cercato di riconciliarsi subito con Adua dopo i vari litigi delle ultime settimane? La madre di Rosalinda Cannavò – questo il vero nome della Del Vesco – ha preferito non fornire troppi dettagli. Ma non ha potuto fare a meno di attaccare Tommaso Zorzi, che ha pubblicamente puntato il dito contro Adua e le sue numerose bugie.

Cosa ha detto la madre di Adua Del Vesco su Massimiliano Morra e Tommaso Zorzi

“Quando ho letto che al GF Vip ci sarebbe stato anche Massimiliano, non voleva più partecipare. Io pregavo affinché non andasse, ho pianto tanto perché speravo rifiutasse. Prima del reality era serena. Lavorava e studiava Teologia con voti alti. A Milano ha fatto di tutto nella sua seconda vita: cameriera, commessa, dipendente di una rosticceria, di tutto. Ma era serena. E i suoi occhi erano quelli di Rosalinda, pieni di vita. Massimiliano con mia figlia ha sbagliato, noi lo sappiamo, lui lo sa. Ma c’è chi ha fatto peggio”, ha dichiarato la madre di Adua Del Vesco sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini. La signora non ha esitato a puntare il dito contro Tommaso Zorzi, dando la sua versione dei fatti dell’incontro in albergo tra il web influencer e Adua.

Grande Fratello Vip, la madre di Adua Del Vesco contro Tommaso Zorzi

“Zorzi ha strappato dalla bocca di Rosalinda la parola gay, rivolta a Morra, in hotel prima di entrare nella Casa. L’ha voluta tirare fuori a tutti i costi e poi si è contraddetto. Rosa mi ha chiamato dopo che si erano visti e mi ha detto: “Tommaso volevo sapere se Massimiliano era gay, non sapevo cosa rispondere”. Io non assolvo Rosa, sia chiaro. L’errore lo ha commesso anche lei. Ma è Tommaso Zorzi il vero stratega di questo reality”, ha puntualizzato la madre di Adua Del Vesco. Da giorni l’ex finta fidanzata di Gabriel Garko è stata definita la stratega di questa edizione del Grande Fratello Vip ma a detta della sua famiglia è Zorzi il vero manipolatore.

La madre e la fidanzata di Massimiliano Morra contro Adua Del Vesco

Nelle ultime ore hanno parlato anche la madre e la fidanzata di Massimiliano Morra. Sempre tramite le pagine di Chi le due hanno pubblicamente chiesto ad Adua Del Vesco di smetterla di dire bugie. Il riferimento è alla presunta omosessualità di Morra, che tanto sta facendo discutere in tv, sui giornali e sui social network. Intanto Massimiliano – che non ha nascosto di aver avuto una cotta in passato nei confronti di Adua – sta cercando di stringere sempre più il legame con la Del Vesco nella Casa più spiata d’Italia. Non a caso l’ha voluta con sé nel tugurio: un modo per appianare le divergenze e superare i contrasti dell’ultimo periodo.