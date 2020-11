La lite tra Belen e Giulia De Lellis, cosa è successo: spunta il motivo

Si torna a chiacchierare della presunta lite tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Le due avevano un buon rapporto – come dimenticare la cena a Milano nel 2017 con Jeremias e Cecilia – ma poi qualcosa le ha allontanate. E non c’entrerebbe nulla Andrea Iannone, ex fidanzato prima della soubrette argentina poi dell’esperta di tendenze di Pomezia. Stando a quanto spifferato da Very Inutil People, Giulietta avrebbe perso un lavoro importante proprio a causa della conduttrice di Tu si que vales.

A quanto pare il debutto da web influencer di Belen Rodriguez avrebbe danneggiato Giulia De Lellis. La conduttrice tv è decisamente più famosa dell’ex fidanzata di Andrea Damante. Belù può contare su una grossa popolarità e su quasi 10 milioni di follower. Solo 4.9 milioni per la De Lellis, più giovane e con una carriera ancora tutta da costruire nonostante le buone premesse.

Su Instagram Belen ha cominciato a sponsorizzare prodotti di bellezza, grande passione di Giulia, che si è affermata come beauty influencer dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne. I tutorial della Rodriguez, che hanno subito riscosso successo, avrebbero infastidito parecchio la De Lellis. E quando una grande azienda ha snobbato Giulia in favore di Belen la situazione sarebbe degenerata…

Come si legge su Very Inutil People, Diego Dalla Palma – famoso truccatore e imprenditore – avrebbe prima scelto Giulia De Lellis per una partnership per poi dirottare verso Belen Rodriguez. Una collaborazione che di fatto è avvenuta visto che lo scorso settembre la 36enne ha lanciato la sua linea beauty featuring Dalla Palma.

Uno sgambetto che la De Lellis non avrebbe gradito anche se ad oggi non è chiaro perché Diego Dalla Palma abbia optato per Belen Rodriguez, snobbando quindi Giulia. Una collezione, tra l’altro, che sta ottenendo un buon riscontro. Prevista inizialmente per lo scorso marzo è poi uscita a settembre per via della pandemia.

Ad oggi né Belen Rodriguez né Giulia De Lellis hanno mai parlato della loro querelle. In una vecchia intervista l’ex moglie di Stefano De Martino si è limitata a dire che non ha alcun problema con Giulia dato che non la conosce personalmente. Sarà vero?