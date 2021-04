La fuggitiva: incidente sul set per Vittoria Puccini

La fuggitiva, la serie televisiva di Rai Uno con Vittoria Puccini, sta riscontrando un ottimo successo. L’attrice toscana sta dimostrando anche in questa fiction di avere un grande talento. In questo nuovo lavoro si è cimentata per la prima volta nella realizzazione di scene con armi vere caricate a salve. Non è stato semplice, come ha raccontato la stessa Vittoria Puccini al settimanale DiPiù Tv.

“Ho girato molte scene d’azione. Ho anche imparato ad usare la pistola: non mi era mai capitato in tanti anni di carriera. Sui set si usano pistole a salve: il bossolo esce di lato e dalla canna non esce la pallottola. Sono pesanti, difficili da maneggiare. La prima volta che ho sparato mi sono spaventata per via del rumore tremendo. “.

Nella stessa intervista Vittoria Puccini ha svelato di essersi anche fatta male durante le riprese di una scena.

“Abbiamo girato così tante scene d’azione che alla fine mi sono fatta male. In una scena, in cui mi proteggevo dietro un’auto in fiamme, dovevo uscire allo scoperto correndo e sparando: abbiamo ripetuto la scena più volte finché ho perso l’equilibrio e sono caduta. Mi sono rialzata piena di sangue: mi ero fatta male a una mano e un ginocchio, erano pieni di sassolini e schegge. Capita, pazienza.”

Un enorme spavento, ma per fortuna si è risolto tutto. Insomma, non è stata una passeggiata per l’attrice affrontare il set de La fuggitiva. Una serie televisiva che ha richiesto anche uno sforzo fisico non indifferente. Visti i risultati e il lavoro del regista Carlo Carlei non possiamo non affermare che le fatiche siano state tutte ripagate. L’obiettivo della produzione è di replicare il successo anche all’estero e non solo nel nostro Paese.

La fuggitiva: le riprese bloccate a causa della pandemia

Vittoria Puccini a Di Più TV ha spiegato anche che le riprese della fiction, co-prodotta da Rai Fiction e Compagnia Leone Cinematografica, sono state interrotte durante i primi mesi di pandemia del 2020, per poi essere riavviate nell’estate.

“Avevamo iniziato a girare nel dicembre 2019 e nel marzo 2020 ci siamo dovuti fermare. Poi a luglio abbiamo ricominciato rispettando tutti i protocolli di sicurezza”.

Un set nella città di Torino, e non solo, davvero impegnativo, sia per lo sforzo fisico dell’attrice sia per le difficoltà imposte dal Covid-19. Le repliche delle puntate andate in onda possono essere viste in qualsiasi momento su Rai Play, mentre coloro che perdono le puntate andate in onda in prima serata il lunedì possono recuperarle in prima serata mercoledì 21 aprile e in seconda serata sabato 24 aprile su Rai Premium.