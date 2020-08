La figlia di Ilary e Totti in copertina, la direttrice di Gente: “Amareggiata”

Monica Mosca, la direttrice di Gente, ha finalmente rotto il silenzio sull’ultima copertina della rivista che ritrae Chanel Totti, la figlia di Francesco e Ilary Blasi, al mare, con lato b in bella mostra. Una cover che fin dalla sua uscita ha suscitato parecchie critiche e pareri negativi. Nelle ultime ore è arrivato pure il comunicato della coppia, decisamente indignata per il comportamento tenuto nei confronti della loro secondogenita. La giornalista, tramite una nota Ansa, ha ammesso di essere assai amareggiata e dispiaciuta per quanto accaduto. La Mosca ha ribadito che il suo intento non era di certo quello di mercificare il corpo di una ragazzina di 13 anni bensì quello di ritrarre una pre-adolescente felice e spensierata al mare, in compagnia della sua famosa famiglia.

La direttrice di Gente replica al comunicato di Ilary e Totti

“Sono molto dispiaciuta e amareggiata per le reazioni generate dalla pubblicazione sulla copertina di Gente numero 34 della foto di Francesco Totti e della figlia Chanel, scattate in spiaggia”, ha fatto sapere Monica Mosca. “Come direttore ho sempre inteso valorizzare le donne e più in generale sostenere i valori della famiglia: era l’intento anche di questa pubblicazione, in cui si è voluto semplicemente ritrarre la famiglia Totti in un momento di normalità. In alcun modo, ovviamente, abbiamo mai inteso uscire da questo obiettivo”, ha aggiunto la direttrice di Gente. Intanto la questione, che ha fatto assai rumore, è arrivata pure all’Ordine dei Giornalisti: la copertina con Chanel Totti ha indubbiamente violato i principi della Carta di Treviso, carta deontologica che obbliga giornalisti e chi lavora nel mondo dell’informazione a tutelare i minorenni.

Gente e la segnalazione all’Ordine dei giornalisti

Sul sito ufficiale dell’ODG, in una nota pubblicata lunedì 24 agosto, si legge: “Il Presidente Carlo Verna, in accordo con il Segretario Guido D’Ubaldo, ha deciso di procedere con la segnalazione al collegio di disciplina territoriale competente della direttrice responsabile di Gente, Monica Mosca, al fine di valutare la sussistenza di eventuali violazioni della Carta di Treviso – inserita nel testo unico della dentologia – per aver pubblicato in copertina del settimanale la foto della figlia minorenne di due personaggi noti del mondo dello sport e dello spettacolo focalizzando l’attenzione sull’aspetto fisico. Anche la Commissione Pari Opportunità del Cnog ha stigmatizzato l’episodio”.

Il comunicato congiunto di Ilary Blasi e Francesco Totti

“Ringrazio il direttore Monica Mosca per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato b di mia figlia minorenne senza curarsi del problema sempre più evidente della se*****zzazione e mercificazione del corpo delle adolescenti”: è questo il comunicato congiunto apparso sui profili Instagram di Ilary Blasi e Francesco Totti. La coppia non ha digerito il lavoro della redazione di Gente ma al momento non ha chiarito se agirà per vie legali oppure no.

Ilary e Totti in vacanza con Chanel e gli altri due figli

Ilary Blasi e Francesco Totti sono in vacanza in questo periodo con i loro tre figli, Chanel, Cristian e la piccola Isabel. Nelle rispettive stories Instagram la coppia ci ha tenuto a precisare che non c’è stato alcun consenso con Gente per ritrarre la secondogenita al mare in bikini, con lato b ben in evidenza. Chanel è nata nel 2007 e il suo nome ha fatto chiacchierare per mesi. Totti e Ilary hanno però sempre chiarito che a scegliere il nome della bambina è stato il fratello maggiore Cristian, classe 2005 e oggi futura promessa del calcio.