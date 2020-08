Ilary Blasi e Francesco Totti hanno rotto il silenzio sulle foto in bikini della figlia Chanel apparse sull’ultimo numero del settimanale Gente. Foto che hanno scatenato la polemica per via dell’età della ragazzina, che ha appena 13 anni. Nella cover della rivista gli occhi della giovane Totti sono stati pixellati per rispetto della privacy e perché non ancora maggiorenne ma si è lasciato in bella vista il suo lato B. Una copertina che ha scatenato i lettori e i fan della famiglia Totti: nessuno ha approvato il lavoro dei giornalisti di Gente, che hanno paragonato l’adolescente alla famosa mamma Ilary. Finalmente hanno chiarito la loro posizione anche l’ex calciatore della Roma e la conduttrice Mediaset, decisamente furiosi per il trattamento riservato alla loro adorata secondogenita. Chanel fa spesso capolino sui social network, proprio in compagnia degli amati genitori, ma mai in pose compromettenti o maliziose.

Il comunicato di Ilary Blasi e Francesco Totti dopo le foto della figlia su Gente

“Ringrazio il direttore Monica Mosca per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato b di mia figlia minorenne senza curarsi del problema sempre più evidente della se*****zzazione e mercificazione del corpo delle adolescenti”: è questo il comunicato congiunto apparso sui profili Instagram di Ilary Blasi e Francesco Totti. La coppia non ha digerito il lavoro della redazione di Gente ma al momento non ha chiarito se agirà per vie legali oppure no. Intanto l’account Instagram della rivista è stata sommersa di critiche ma nessuna nota di scuse è ancora giunta da parte della direttrice o di qualche giornalista.

Ilary Blasi e Francesco Totti in vacanza con i tre figli Cristian, Chanel e Isabel

Ilary Blasi e Francesco Totti sono in vacanza in questo periodo con i loro tre figli, Chanel, Cristian e la piccola Isabel. Nelle rispettive stories Instagram la coppia ci ha tenuto a precisare che non c’è stato alcun consenso con Gente per ritrarre la secondogenita al mare in bikini, con lato b ben in evidenza. Chanel è nata nel 2007 e il suo nome ha fatto chiacchierare per mesi. Totti e Ilary hanno però sempre chiarito che a scegliere il nome della bambina è stato il fratello maggiore Cristian, classe 2005 e oggi futura promessa del calcio.