La figlia di Giorgio Mastrota mamma bis a 25 anni: “Questa è la normalità”

By

Giorgio Mastrota è diventato nonno bis. Qualche settimana fa è nato il piccolo Sasha, secondogenito della figlia Natalia Junior, avuta dall’ex moglie Natalia Estrada. La ragazza, che non fa parte del mondo dello spettacolo, ha avuto il primo figlio Marlo due anni fa. Una scelta, quella di diventare mamma così giovane, che ha stupito molti visto che in Italia l’età media del primo figlio si aggira tra i 35 e i 40 anni. In una intervista rilasciata al settimanale Nuovo il re delle televendite ha difeso a spada tratta la decisione della figlia, ribadendo che è questa la normalità. A detta di Giorgio al giorno d’oggi si pensa troppo al lavoro e meno alla famiglia, che deve restare la cosa più importante nella vita di una persona.

Giorgio Mastrota nonno di due nipoti: il conduttore appoggia la figlia Natalia

“Molti si stupiscono che Natalia Junior, che è giovane, abbia già due figli, ma questa è la normalità. Forse si pensa troppo al lavoro e meno ad altro”, ha puntualizzato Giorgio Mastrota alla rivista edita da Cairo Editore. Il presentatore ha ammesso che sia Merlo sia Sasha assomigliamo molto alla madre. In particolare hanno la stessa bocca, che Natalia Junior ha ereditato dalla soubrette Natalia Estrada. “Sembrano tutti un po’ spagnoli!”, ha scherzato Mastrota. “Natalia Junior sta benissimo, ha avuto un parto facile e siamo tutti molto contenti di come sia andata la sua gravidanza”, ha ribadito.

La figlia di Giorgio Mastrota e Natalia Estrada: cosa fa oggi Natalia Junior

Natalia Mastrota ha scelto di non seguire le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo. Ha preferito lo sport: pratica sci alpinismo a livello agonistico da diversi anni. Con il compagno e con i figli vive tra le montagne, a Chamonix. Spesso si reca a Milano, per riabbracciare il padre Giorgio e i suoi fratellini. Prima di partorire il secondogenito Natalia ha trascorso due settimane a casa di Mastrota e della compagna Flo. Natalia ha un ottimo rapporto anche con la madre, che oggi vive in un ranch piemontese con il secondo marito Andrea. La coppia si divide tra gare a cavallo e corsi di equitazione.

Giorgio Mastrota si sposerà nel 2021 con la compagna Flo Gutierrez

Giorgio Mastrota doveva sposare il 12 settembre la compagna Flo Gutierrez ma a causa del Coronavirus il grande evento è stato rimandato all’anno prossimo. Floribeth, detta Flo, ha 47 anni ed è una sci alpinista professionista e atleta della Federazione Italiana Sport Invernali. È legata a Mastrota da nove anni. La coppia ha due figli: Matilde e Leonardo, che hanno rispettivamente 7 e 3 anni (è solo un anno più grande del primogenito di Natalia Junior). Mastrota ha altri due eredi: Natalia Junior e Federico, nato 21 anni fa dal rapporto con la modella brasiliana Carolina.