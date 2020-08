Giorgio Mastrota non si sposa più: salta il matrimonio previsto a settembre

Come tanti altri personaggi famosi e non pure Giorgio Mastrota è stato costretto a rimandare le sue nozze per via del Coronavirus. Il conduttore di televendite doveva sposare la compagna Flo Gutierrez il prossimo sabato 12 settembre ma alla fine ha scelto di fare un passo indietro. La coppia ha deciso di rimandare l’evento per evitare tutte le limitazioni dovute al Covid-19. Il grande giorno è stato così rinviato al 2021 anche se una data precisa non è stata ancora stabilita, come confidato da Mastrota al settimanale Di Più Tv. Di sicuro sarà un matrimonio civile: Giorgio è già stato sposato in Chiesa con la soubrette spagnola Natalia Estrada, dalla quale ha avuto la primogenita Natalia Junior. Nonostante tutto questo è un momento magico per il 56enne, diventato di recente nonno per la seconda volta. Qualche settimana fa Natalia Junior ha dato alla luce il secondogenito Sasha, frutto del rapporto con il compagno Daniel. La ragazza – che ha solo 25 anni – è già mamma di Marlo, nato nel 2018.

Giorgio Mastrota sposa la compagna storica Flo Gutierrez

“Io e Flo non abbiamo fretta: vogliamo una cerimonia senza mascherine, distanze o limiti al numero degli ospiti come adesso”, ha dichiarato Giorgio Mastrota alla rivista edita da Cairo Editore. Il presentatore ha spiegato perché ha deciso di sposare Flo dopo il matrimonio finito male con Natalia Estrada: “Per completare il quadro: noi due, i nostri due figli. Le nozze servono a suggellare tutto. Ci sposeremo in municipio perché con Natalia mi ero sposato in Chiesa. Però un mio caro amico frate mi ha promesso che verrà per tenere un discorso. Alla nozze ci sarà tutta la mia tribù: i miei quattro figli e i miei due nipoti. Sarà bellissimo”. Nessun invito però per la Estrada: i due hanno ricucito un bel rapporto dopo il divorzio ma Mastrota non ha alcuna intenzione di invitare la sua ex moglie all’evento.

Chi è Flo Gutierrez, la futura seconda moglie di Mastrota

Floribeth, detta Flo, Gutierrez ha 47 anni ed è una sci alpinista professionista e atleta della Federazione Italiana Sport Invernali. La storia d’amore con Giorgio Mastrota è nata nove anni grazie ad amici in comune. La coppia ha due figli: Matilde e Leonardo, che hanno rispettivamente 7 e 3 anni. Mastrota ha altri due figli: Natalia Junior, avuta 25 anni fa dall’ex moglie Natalia Estrada, e Federico, nato 21 anni fa dal rapporto con la modella brasiliana Carolina.

Che fine ha fatto Natalia Estrada: nuova vita per la showgirl

Se Giorgio Mastrota è pronto a risposarsi, Natalia Estrada continua la sua vita lontano dai riflettori. La showgirl più famosa degli anni Novanta ha scelto di abbandonare lo sfavillante mondo della tv per dedicarsi ai cavalli. Dopo il matrimonio finito con Mastrota e il chiacchierato legame con Paolo Berlusconi, Natalia si è risposata con Andrea. I due vivono in Piemonte: insegnano equitazione e partecipano a diverse fiere a tema in tutto il mondo.