La fidanzata di Corona: commenti shock! Si esagera e lei li cancella

Sara Barbieri è la fidanzata di Fabrizio Corona che presto darà alla luce il secondo figlio di lui. Lei giovanissima ha 24 anni ed è una modella. Lui ha festeggiato da poco i 50 anni. Insieme stanno trascorrendo le vacanze estive e pubblicano spesso foto e video dei loro momenti insieme. Si inizia ad intravedere anche il pancino di lei tanto che non mancano mai foto e dediche al piccolo in arrivo. Ma si sa che non è tutto oro quel che luccica e dietro ai tramonti estivi si celano domande e dubbi che il popolo del web non manca mai di fare alla giovane Sara. Infatti in molti sostengono che lei non sia poi così felice e che il legame con Corona sia a rischio di “sottomissione”. Da parte di lei, s’intende.

Un esempio di questo è stato il video pubblicato da lui quando si seppe che il bimbo era un maschietto. Corona si riprendeva in macchina e sullo sfondo si intravedeva Sara che alcuni sostengono stesse addirittura piangendo (vedi Corona, svelato il nome del figlio: la reazione di Sara fa discutere.). Insomma il fatto che tra i due ci fosse un rapporto “strano” è cosa risaputa. Alessandro Rosica, l’investigatore social, addirittura ha parlato di un Corona alle volte troppo irruento nei confronti della giovane. C’è chi, addirittura, arriva a sostenere che lei, con la gravidanza, sia ormai in una sorta di “prigione”. Un’utente scrive sotto alle ultime foto pubblicate di Sara: “Tu non sai in che guaio ti sei cacciata”. E scatena una sequela di commenti contro Corona. Ai quali lei risponde solo con delle faccine che ridono.

Fabrizio Corona e Sara Barbieri: la love story fa discutere

La loro storia d’amore è sempre stata caratterizzata da alti e bassi. Ma d’altronde quando c’è di mezzo il re dei Paparazzi è difficile aspettarsi altro. Con la gravidanza, però, sembra che lei sia più serena e che Corona sia più calmo. Almeno in apparenza. “Spero non faccia la fine di Nina” si augura un fan sul profilo Instagram di lei. Ma Sara Barbieri non raccoglie e continua serena la sua vacanza senza dar conto alle voci del web. Tra l’altro se si legge attentamente la conversazione sembra anche che siano stati cancellati alcuni commenti che le davano contro. I commenti si capisce che arrivano a trattare tematiche pesanti e quindi forse Sara (o Fabrizio) hanno preferito censurarli.

C’è da dire anche che la massiccia difesa che Corona sta facendo per “scagionare” Morgan dopo lo scandalo che l’ha coinvolto ha fatto mal pensare in molti. Infatti c’è chi sostiene che Corona difenda Morgan perché anche lui non ha avuto sempre comportamenti eccelsi nei confronti delle sue fidanzate. E Sara non sembra essere fuori da questi comportamenti. Per cui Fabrizio si porta dietro la coda di paglia e difende l’amico Morgan per difendere un po’ anche se stesso. Ma, come abbiamo detto anche per il caso Morgan, fino a che non c’è una sentenza non si può condannare nessuno. E nel caso di Corona la storia tra lui e Sara sembra procedere molto bene. E se c’è stato qualche problema in passato di sicuro è stato dimenticato da lei.. ma non dal web.