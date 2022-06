La Fattoria torna con Nicola Savino? Il futuro di TV8 è un reality show

Nicola Savino riporterà in televisione La Fattoria? Da giorni non si fa altro che parlare del futuro televisivo del conduttore, che al momento è impegnato nel ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi. Lui l’Isola l’ha condotta in passato e di certo non ha nulla da dimostrare al timone di un reality. Forse è proprio per questo che TV8 vorrebbe affidargli un reality show. Savino passerà a TV8, questo ormai sembra essere ormai certo – eppure è sempre meglio attendere conferme ufficiali -, ma cosa farà?

La settimana scorsa è spuntata fuori la possibilità che su TV8 torni un reality del passato molto amato: Music Farm. Nelle news del giorno non viene smentita questa ipotesi, ma allo stesso tempo si parla di un altro possibile ritorno, ovvero La Fattoria. A renderlo noto è stato Il Giornale e la notizia sta facendo il giro della rete in queste ore. Inoltre a condurlo sarebbe lo stesso Savino.

Dopo tutte queste indiscrezioni una cosa è chiara: TV8 potrebbe puntare su un reality show a cui il pubblico è già affezionato per la prossima stagione. E lo affiderebbe a Nicola Savino, uno dei nuovi volti sempre della prossima stagione. La Fattoria è andato in onda dal 2004 al 2009, ha visto alternarsi alla conduzione Daria Bignardi, Barbara d’Urso e Paola Perego, nell’ultima edizione del 2009 andata in onda a distanza di tre anni dalla penultima. Dunque i riflettori potrebbero riaccendersi non su un loft dove vivranno e studieranno cantanti famosi, ma su dei Vip alle prese con la vita di campagna.

I social reagirebbero bene anche al ritorno de La Fattoria su TV8, così come da anni aspettano il ritorno di un altro amatissimo reality: La Talpa. Per quanto riguarda Savino, invece, per lui potrebbero aprirsi le porte anche dell’access prime time di TV8. Al momento questa fascia oraria è occupata da Alessandro Borghese con Celebrity Chef ma solo per il periodo estivo. E per la prima serata, invece, alla fine chi la spunterà? Quale reality tornerà in onda sull’ottavo canale? Savino condurrà Music Farm o La Fattoria? O chissà, magari alla fine si opterà per tutt’altro.