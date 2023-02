La dieta di Barbara d’Urso: cosa mangia ogni giorno la conduttrice

L’alimentazione è tutto, è decisamente fondamentale per avere un corpo in salute. Lo sa bene Barbara d’Urso che, nonostante abbia superato la soglia dei sessant’anni, può vantare un fisico tonico e asciutto, da fare invidia a ragazze e colleghe molto più giovani. Carmelita si prende molta cura del suo aspetto fisico, come ribadito più volte in tv e di recente all’Università.

Barbarella è stata infatti protagonista allo IULM di Milano dove, con l’amico e nutrizionista Nicola Sorrentino, ha tenuto un seminario dal titolo Il benessere e l’immagine, il ruolo dei protagonisti in tv. L’attrice napoletana ha svelato le sue abitudini alimentari, precisando di mangiare tantissimo.

Barbara d’Urso ha puntualizzato di seguire un’alimentazione pulita, snocciolando poi la sua routine quotidiana:

“La mattina mi sveglio molto presto, bevo acqua a temperatura ambiente, poi ho una serie di integratori, mi preparo una centrifuga di frutta e verdura, poi colazione con alimenti senza zucchero aggiunto, pane integrale tostato e caffè”

A metà mattina uno spuntino mentre a pranzo Barbara d’Urso sceglie sempre il pesce e mai la carne. E poi latticini o legumi, che non sono solo proteine ma anche carboidrati. Prima di andare in onda con Pomeriggio 5 la 65enne fa un altro spuntino e beve un caffè.

“Durante la diretta brucio molte energie, perché lo stress mentale è simile a una fatica fisica, per questo mangio un’altra merenda prima di cena”

Barbara d’Urso non ha nascosto però di avere una debolezza, ovvero i dolci. Per lei è un vero e proprio dramma, come per tanti, riuscirne a farne a meno. Con impegno e determinazione cerca di tenere a bada certi peccati di gola…

Che sport pratica Barbara d’Urso

Non solo corretta alimentazione: nella vita privata di Barbara d’Urso non manca mai lo sport. La presentatrice napoletana è una grande appassionata di danza, soprattutto quella classica, che continua a praticare con entusiasmo. In più la d’Urso si sottopone regolarmente a sedute di pilates (di cui vanno pazze anche Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi) e saltuariamente pratica kick boxing, che la fa sentire attiva ed energica.

Barbara d’Urso ha pubblicato un libro sulla bellezza

Qualche tempo fa Barbara d’Urso ha pubblicato un libro dal titolo “Quanti anni mi dai? I miei segreti per essere bella sempre” nel quale ha rivelato tutti i suoi trucchetti di bellezza. Dal più infallibile (e semplice) degli antirughe, ovvero la pulizia del viso, ai mille modi per nutrire la pelle.

Dai trucchi per avere mani e piedi sempre morbidi a quelli per sgonfiare la pancia e sconfiggere la cellulite, tornando toniche e atletiche; tips per avere capelli lucenti e setosi e piccole ma potenti abitudini come la meditazione, la mindfulness o il buon sonno, che rendono radiose dentro e permettono di apparire più belle e felici.