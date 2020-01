La Corrida torna su Rai Uno con Carlo Conti: ecco quando va in onda

Torna “La Corrida- Dilettanti allo sbaraglio” in onda su Rai 1. Al timone ritroviamo Carlo Conti, conduttore del talent show dal 2018. Le probabili date della messa in onda e come partecipare

Il celebre programma televisivo che ha ispirato i moderni talent show sta per fare il suo ritorno in tv. Nato in radio da un’idea di Corrado, ha fatto il suo debutto nella versione televisiva negli anni ’80, trasmessa nelle reti Mediaset, capitanata dal suo ideatore. Negli anni successivi, è subentrato Gerry Scotti; conduzione durata per ben 7 anni. Nel 2011, una parentesi con Flavio Insinna insieme alla showgirl Antonella Elia. Dopo 50 anni dalla nascita del programma radiofonico, la Corrida migra sulla Rai, gestita da Carlo Conti con la presenza di Ludovica Caramis. Nonostante la lunga durata negli anni dello show, la Corrida ha sempre mantenuto alti gli ascolti, complici le esilaranti esibizioni dei concorrenti e l’ironia dei suoi conduttori. In seguito, le probabili date e il modus operandi per partecipare ai casting.

La data d’inizio dello show: la Corrida dovrebbe tornare in tv verso la primavera del 2020

Stando alle edizioni precedenti, il talent dovrebbe fare la sua comparsa sul piccolo schermo in primavera. Nel 2018, è stato trasmesso da Aprile a Maggio; l’anno successivo, visti gli ascolti positivi, l’emittente aveva deciso di anticipare la data d’inizio a Marzo, per poi finire a Maggio. Vista la programmazione del 2019, si presuppone che la Corrida andrà in onda anche quest anno a Marzo 2020. Il pubblico potrà assistere allo spettacolo il venerdì sera in prima serata, come nelle precedenti versioni. Ma come partecipare ai casting e diventare “dilettanti allo sbaraglio?” Ecco alcune informazioni utili.

Casting: i futuri concorrenti dovranno iscriversi tramite il sito di Magnolia Tv

Per poter partecipare alla nuova edizione del talent show, bisognerà andare sul sito di Magnolia Tv e cercare la sezione Casting; in seguito cercare il nome del programma a cui si vuole candidarsi, in questo caso La Corrida. Successivamente, l’utente dovrà compilare il modulo presente sul sito, dove bisognerà inserire i propri dati personali e una breve lettera di presentazione.