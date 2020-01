Panariello, Pieraccioni, Conti show: ecco quando va in onda su Rai Uno

Il trio toscano è pronto per sbarcare in tv con lo spettacolo che sta riscuotendo un enorme successo nei vari teatri italiani: Giorgio Panariello, Carlo Conti, e Leonardo Pieraccioni sono pronti per far divertire anche il pubblico del piccolo schermo

Nonostante Carlo Conti abbia sempre risposto alla fatidica domanda su un possibile approdo in televisione di trovarsi bene in teatro, il trio pare abbia ceduto: lo spettacolo tanto acclamato e di grande successo, dopo i vari tour teatrali, approderà presto in televisione. In un primo momento, data la decisione di trasmetterlo su Rai 1, il direttore dell’emittente televisivo aveva dichiarato di voler mandare in onda lo show nel mese di Gennaio. Poi l’idea di uno spin off. Attualmente, non è stata ancora stabilita una data certa ma lo spettacolo dovrebbe andare in onda questa primavera. Nel frattempo, i tre big della televisione italiana si godono gli straordinari traguardi raggiunti con il loro tour in giro per lo stivale.

Cinema, teatro e televisione si intrecciano in uno spettacolo unico che raccoglie consensi in tutta Italia: tutti pazzi per ‘I tre moschettieri della comicità’

Per Giorgio, Carlo e Leonardo non è la prima collaborazione: già dagli esordi negli anni ’80 in radio, fino ad arrivare alla formazione del trio comico Fratelli d’Italia, i tre propongono al pubblico attraverso gag, sketch e battute varie, i ricordi della loro inossidabile amicizia. Lo spettacolo nasce proprio dal desiderio dei tre amici di ringraziare il loro pubblico per tutto l’affetto e la stima ricevuta nel corso degli anni. I media li hanno soprannominati ‘I tre moschettieri della comicità’: è uno show che sta affascinando numerose platee, tanto da registrare numeri record.

I record in teatro: l’ultima data il 20 gennaio, gran finale a Roma

Panariello Conti Pieraccioni Tour è pronto per la data finale: attesi il 20 gennaio al teatro Brancaccio di Roma. Si tratta della terza replica, dopo il sold out del 2 e 3 Dicembre 2019 nel medesimo teatro. La scorsa stagione, solo a Firenze hanno registrato 130 mila presenze; 23 mila solo dal 27 al 31 Dicembre. Visto l’enorme consenso, il pubblico aspetta solo di vedere i tre vecchi amici esibirsi in prima serata in tv.