La Compagnia del Cigno 2, cambia tutto: le anticipazioni di Alessio Boni

La Compagnia del Cigno 2 inizierà domenica 11 aprile 2021, su Rai Uno. La seconda stagione della fiction era attesissima: il pubblico si è molto affezionato ai ragazzi del conservatorio di Milano e alle loro storie. La prima stagione è stata un successo e a fare da padrone è stata la musica classica, oltre alle vicende personali dei protagonisti. Sono stati affrontati temi di ogni tipo, dalla perdita di un figlio che può causare la rottura di una coppia fino al terremoto di Amatrice. Uno dei ragazzi del conservatorio, Matteo, ha perso la mamma durante quel terribile terremoto e i ricordi lo hanno tormentato anche a Milano. Poi ancora storie di adozioni, di cecità e primi amori sbocciati.

I protagonisti sono diventati un gruppo di amici unitissimi, ma sarà lo stesso nella seconda stagione de La Compagnia del Cigno? A mettere a dura prova i rapporti tra tutti i ragazzi, e non solo, sarà l’arrivo in conservatorio di Teoman Kayà. Il nuovo maestro è stato uno studente dello stesso istituto, era diventato un grande amico di Luca Marioni, interpretato da Alessio Boni, ma un tradimento ha rovinato tutto. Proprio Alessio Boni in una intervista a Oggi ha rivelato che nelle puntate de La Compagnia del Cigno 2 nulla sarà come prima. Queste le sue parole:

“La serie è piaciuta molto, c’è sempre quel pensiero che la musica classica, come il teatro, sia più impegnativa. Ivece no è così, anzi le dico: si tingerà di giallo. Intrigherà”

Il riferimento dell’attore potrebbe essere proprio all’arrivo, anzi al ritorno di Kayà. Quest’ultimo infatti tornerà con cattive intenzioni, anche se non sono state rivelate del tutto nelle anticipazioni sulla trama della Compagnia del Cigno 2. Di certo i dettagli già emersi sono preoccupanti: Barbara, Sofia, Sara, Matteo, Domenico, Robbo e Rosario si ritroveranno l’uno contro l’altro. Disposti a tutto pur di prevalere sull’altro, anche a tradirsi. Teoman Kayà avrà intenzioni distruttive insomma, arriverà al punto da voler far chiudere il conservatorio?

Se così fosse potrebbe arrivare a compiere gesti scorretti pur di raggiungere il suo scopo. Potrebbe mettere in pericolo la vita dei protagonisti o solo quella dell’istituto, sabotandolo. Una cosa è certa: si respirerà un’aria tesa e malsana tra i corridoi dell’istituto, le lezioni non saranno più le stesse. Farà tutto parte del piano di vendetta di Kayà?