La Compagnia del Cigno 2: quando inizia e anticipazioni

La seconda stagione della fiction sta per arrivare su Rai Uno: le nuove puntate sono pronte, ecco quando andranno in onda

Quando inizia La Compagnia del Cigno 2? Non manca molto alla messa in onda della nuova stagione della fiction e durante la terza serata del Festival di Sanremo 2021 è andato in onda anche il promo delle nuove puntate. La prima stagione è andata in onda nei primi mesi del 2019. Sono trascorsi ormai due anni, ma intanto ci sono state le repliche delle prime puntate in attesa della seconda stagione. Ebbene, non c’è ancora la data d’inizio de La Compagnia del Cigno 2 ma si parla di questa primavera. Forse andrà in onda dopo Che Dio ci aiuti 6? Oppure prenderà il posto della fiction del lunedì? In ogni caso, bisognerà aspettare ancora un po’ prima di scoprire il giorno preciso in cui comincerà.

In attesa di quel giorno, però, ci sono già succose anticipazioni su La Compagnia del Cigno 2 in circolazione. La seconda stagione sarà composta da altre sei puntate, dodici episodi in totale quindi. Il cast è stato confermato, ma ci sarà anche una new entry: riflettori puntati sul nuovo direttore d’orchestra Teoman Kayà. Le tensioni nel conservatorio non mancheranno e la presenza di Kayà contribuirà in modo sostanzioso ad aumentarle. Il nuovo maestro ha studiato in passato nello stesso conservatorio in cui tornerà a insegnare. Durante gli studi è diventato molto amico di Luca Marioni, ma l’amicizia è finita a causa di un tradimento.

Teoman Kayà tornerà al conservatorio con non buone intenzioni: avrà infatti un obiettivo che potrebbe distruggere tutti. Non solo Marioni, ma anche sua moglie Irene e tutti i ragazzi del conservatorio. Le lezioni per i giovani protagonisti non saranno più le stesse, ma si respirerà un’aria tesa e poco sana. Si ritroveranno l’uno contro l’altro, disposti a tradirsi pur di prevalere. Ma non saranno altro che pedine nelle mani del nuovo maestro.

Barbara, Sofia, Sara, Matteo, Domenico, Robbo e Rosario dovranno affrontare anche i problemi legati alla loro età. In La compagnia del Cigno 2 ci sarà un salto in avanti nel tempo di due anni e i ragazzi si avvicineranno alla maturità. Di certo non sarà facile per loro farsi strada visto che spesso si troveranno a dover resistere ai tradimenti e all’egoismo.