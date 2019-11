La compagnia del cigno 2, la data d’inizio riprese c’è: anticipazioni e news

Anticipazioni La compagnia del cigno 2, ecco quando inizieranno le riprese della nuova stagione: ultime news sulla fiction

C’è grande attesa per la seconda stagione della fiction La compagnia del cigno. Le prime sei puntate hanno avuto molto successo, i personaggi e la trama sono piaciuti davvero tanto al pubblico italiano, facendo vincere, quasi sempre, a Rai 1 la sfida allo share. Naturalmente parte del merito va anche del cast de La compagnia del cigno, che molti sperano verrà riconfermato per la seconda stagione. Sarà così oppure dovremo dire addio a qualche componente della compagnia? Lo scopriremo molto presto, ovvero quando gli attori ai ritroveranno sul set per iniziare a registrare le nuove puntate. Quando iniziano le riprese de La compagnia del cigno 2?

Data inizio riprese La compagnia del cigno 2: parla Alessio Boni

A rispondere a questa domanda è stato Alessio Boni, seppur indirettamente. In una intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna, in edicola questa settimana, l’attore, che aveva già confermato la sua presenza, ha parlato dei suoi progetti imminenti e fra questi c’è anche l’impegno con La compagnia del cigno 2. Quando gli è stato domandato dove lo vedremo prossimamente, Boni ha risposto così: “Sarò a teatro in Don Chisciotte. Il 18 dicembre uscirà la docu-fiction Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio e ad aprile inizieremo le riprese della fiction La compagnia del cigno 2”. Dunque tra circa cinque mesi tutto diventerà più reale e inizieranno a trapelare le prime anticipazioni sulla seconda stagione de La compagnia del cigno. Le foto dal set annunceranno conferme e new entry nel cast, mentre le interviste agli attori potrebbero rivelare qualche piccola anticipazione, appunto, su ciò che ci aspetta.

Quando andrà in onda La compagnia del cigno 2?

Quando andrà in onda La compagnia del cigno 2? Presto per dirlo, ma considerando che le riprese inizieranno in primavera del 2020 è facile immaginare che andrà in onda nei primi mesi del 2021. Non è detto, comunque, che la Rai non decida di collocare la seconda stagione de La compagnia del cigno nell’autunno prossimo, quindi a fine 2020. Questo solo nel caso in cui le riprese dovessero terminare in tempo per permettere poi alla squadra del montaggio di lavorare e confezionare la fiction.