La compagnia del Cigno 2 anticipazioni, Alessio Boni ci sarà? Parla l’attore

La compagnia del Cigno seconda stagione, le prime novità sulla serie TV di Rai 1

Iniziano ad arrivare anticipazioni su La compagnia del Cigno 2! La serie TV di Rai 1 ha conquistato il pubblico con la sua trama. I protagonisti sono sette ragazzi che studiano presso il Conservatorio di Milano. Ognuno di loro suona uno strumento diverso, si sono ritrovati nella stessa orchestra e hanno dato vita a un gruppo di amici più ristretto. Sono sempre pronti a sostenersi l’un l’altro, hanno imparato a conoscersi e a supportarsi. A volte anche sopportarsi! E poi ognuno di loro ha una storia, dei traumi da superare, che già nella prima stagione de La compagnia del Cigno sono state, in parte, risolti. Diciamo in parte perché nella seconda stagione della serie TV ne succederanno altre, di sicuro.

La compagnia del Cigno 2, parla Alessio Boni: le anticipazioni dell’attore

Protagonisti de La compagnia del Cigno 2 non solo i giovani studenti, ma anche i loro professori. Primo fra tutti il maestro Luca Marioni, con un lutto difficile da superare, quello della figlioletta Serena. L’interprete di questo personaggio è Alessio Boni, che è stato intervistato dal settimanale Vero. L’attore ha parlato dei suoi progetti futuri in televisione. Alla domanda “Ti rivedremo presto sul piccolo schermo”, l’attore ha risposto menzionando proprio la serie televisiva sul Conservatorio. Alessio Boni ha fatto sapere: “Sì, prima con la nuova stagione de La strada di casa. Poi sarà la volta de La compagnia del Cigno, di cui stanno scrivendo la seconda serie, ormai è ufficiale”. Con queste parole, l’attore ha anche confermato la sua presenza del cast de La compagnia del Cigno 2.

La compagnia del Cigno, prime anticipazioni sulla seconda stagione

Va detto, comunque, che la seconda stagione era già stata annunciata subito dopo la fine della prima. Insomma, la storia de La compagnia del Cigno è davvero piaciuta al pubblico televisivo, motivo per cui autori e produttori sono adesso a lavoro per regalare la seconda stagione. Non resta che attendere nuove anticipazioni e news su La compagnia del Cigno 2 per scoprire le prossime novità, sul cast come sulla trama!