La compagnia del cigno 2, le anticipazioni del regista: “Conflitti in arrivo”

Anticipazioni La compagnia del cigno 2, parla il regista Ivan Cotroneo

Abbiamo delle anticipazioni su La compagnia del cigno 2 per concludere l’anno. Il 2020 potrebbe essere l’anno in cui vedremo la seconda stagione della fiction, ma è più probabile invece che dovremo aspettare i primi mesi del 2021. Sarà una lunga attesa, ma necessaria: le riprese infatti cominceranno nel mese di aprile, per cui La compagnia del cigno 2 non andrà in onda prima del prossimo autunno. Questo ha assicurato Ivan Cotroneo, il regista della fiction. Intervistato da Di Più Tv, Cotroneo ha parlato di ciò che ci aspetta nelle nuove puntate. Sommariamente, s’intende. Verranno prodotte sei nuove puntate, per un totale di dodici episodi da cinquanta minuti l’uno.

La compagnia del cigno, le anticipazioni sulla seconda stagione: “Vedremo se la loro amicizia resisterà”

Cosa aspettarsi dalle nuove puntate de La compagnia del cigno 2? Lo spiega tra le righe proprio Ivan Cotroneo: “L’idea base della seconda stagione della Compagnia del cigno è uguale a quella della prima: raccontare l’impegno e la disciplina di questi giovani musicisti per raggiungere i loro obiettivi”. Le vere anticipazioni sulla seconda stagione si nascondono però in queste parole: “La prima stagione ga raccontato come è nata l’amicizia fra i protagonisti, mentre nelle nuove puntate vedremo se la loro amicizia resisterà alle prime prove della vita e ai conflitti che arrivano con la prima maturità”. I giovani protagonisti del conservatorio, tutti confermati, avranno a che fare dunque con i problemi della maturità, a scuola come nella vita.

La compagnia del cigno 2, cosa ne sarà delle coppie? Le anticipazioni

Il regista ha tenuto la bocca cucita sulle tre coppie che si sono formate nella prima stagione. Non sappiamo dunque se proseguirà l’amore tra Domenico e Barbara, Matteo e Sofia, Rosario e Sara. Sappiamo invece che ci sarà anche Alessio Boni: “Il personaggio di Boni è una figura fondamentale de La compagnia del cigno. […] è spietato ed è capace di sostenere l’odio dei suoi ragazzi pur di aiutarli a crescere. Alla fine della stagione si è capito che ama quei ragazzi come se fossero i suoi figli e che ha quel comportamento così duro solo per fare il loro bene”.