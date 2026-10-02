La classifica dei conduttori più amati dagli italiani, chi domina e docce fredde per De Filippi e Venier

L’esperto di comunicazione Filippo Poletti e Business Intelligence Group hanno condotto un’indagine analizzando approfonditamente l’impatto della comunicazione televisiva e stilando una classifica dei conduttori e delle conduttrici più apprezzati dagli italiani. Il primo posto non sorprende granché: è occupato da Stefano De Martino, il cosiddetto uomo del momento (non a caso la Rai gli ha anche affidato le redini del Festival di Sanremo 2027). Colpisce invece che Maria De Filippi non sia presente nelle prime cinque posizioni. Si trova al settimo posto. Dietro a De Martino troviamo il suo ‘rivale’ Gerry Scotti. Medaglia di bronzo per Paolo Bonolis.

I conduttori tv più amati dagli italiani: Stefano De Martino primo, decima Mara Venier

Secondo l’indagine svolta da Business Intelligence Group e Poletti (LinkedIn Top Voice e docente di social media a contratto all’Università di Pavia), De Martino ha un indice di gradimento tra i cittadini del Bel Paese pari al 79%. Di seguito la top 10. La prima donna in classifica è Maria De Filippi, al settimo posto:

Stefano De Martino (79%) Gerry Scotti (76%) Paolo Bonolis (68%) Alberto Angela (62%) Carlo Conti (59%) Amadeus (53%) Maria De Filippi (49%) Antonella Clerici (45%) Milly Carlucci (41%) Mara Venier (37%)

Fabrizio Frizzi icona di garbo e gentilezza in televisione

Sempre stando a quanto appurato nella ricerca, emerge che il 64% degli italiani attribuisce alle modalità comunicative aggressive di Tv, radio e podcast un’influenza forte sui comportamenti nella vita quotidiana, con un voto medio di 8,1 su 10. Al contempo, l’81% del campione, con un voto medio di 8,6, pensa che il confronto moderato ed equilibrato sia in grado di migliorare i rapporti umani.

Il volto simbolo per eccellenza di garbo e gentilezza in tv, secondo le persone interpellate per realizzare lo studio, è stato Fabrizio Frizzi. A votarlo è stato il 42% del campione di italiani. Secondo posto per Corrado (24%) e terzo per Raimondo Vianello (20%).

“Il pubblico – ha riflettuto il professor Poletti – continua a premiare una televisione capace di intrattenere senza rinunciare alla relazione e al rispetto. I conduttori più apprezzati sono molto diversi tra loro per stile, generazione e linguaggio, ma condividono la capacità di creare un rapporto autentico con chi li guarda. È proprio questa la sfida per la televisione di oggi: innovare i linguaggi senza trasformare il conflitto in spettacolo e senza dimenticare che ogni parola, soprattutto quando arriva a milioni di persone, può contribuire a costruire il clima della società in cui viviamo”.

Tornando alla classifica dei conduttori più amati in tv oggi, va rilevato che nelle prime dieci posizioni non c’è alcun nome divisivo e alcun personaggio incline allo scontro ruvido. In altre parole, buona parte degli italiani continua ad apprezzare i toni pacati e misurati, il garbo e l’educazione.