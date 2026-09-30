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Gossip

Folla al negozio fa pensare a una rapina, invece dentro c’è Stefano De Martino: selfie e rivelazione su Belén

Stefano De Martino entra in un'orologeria a Milano e quando esce c'è la folla. Qualcuno ha pensato a una rapina. Poi la rivelazione su Belén Rodriguez

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Mirko Vitali30 Settembre 20263 minuti di lettura
Stefano De Martino e la folla a Milano

Nei giorni scorsi, in via Montenapoleone a Milano, si è verificato un curioso episodio con protagonista Stefano De Martino. A riferirlo è stato il giornalista Roberto Alessi, con un video diffuso sul profilo Instagram dell’Edicola.it. Alessi ha spiegato di aver incrociato casualmente il conduttore in forza alla Rai nella via dello shopping del capoluogo lombardo e di averlo visto entrare in un negozio di orologi. Quando è uscito, ad attenderlo c’era una folla di persone. Addirittura c’è chi ha pensato che tutta quella gente si fosse riunita pensando che ci fosse stata una rapina nello store. Nulla di tutto questo. Semplicemente si era sparsa la voce che nell’esercizio commerciale c’era il direttore artistico di Sanremo e dei curiosi ne hanno approfittato per farsi una foto con l’ex marito di Belén Rodriguez. A proposito della modella argentina, Alessi ha reso noto un dettaglio sul comportamento di Stefano nei confronti dell’ex moglie.

Stefano De Martino esce dal negozio e viene sorpreso dalla folla: nessuna rapina, solo la voglia di farsi dei selfie

Quando Stefano è uscito dal negozio c’era fuori talmente tanta gente che qualcuno ha pensato che ci fosse stata una rapina. Niente di tutto questo. Tra l’altro, poi si è fermato a fare un selfie con tutti quanti”, ha raccontato il giornalista che ha anche aggiunto che cosa gli ha confidato su De Martino Paolo Della Bella, il paparazzo più famoso di Milano: “Mi ha detto che Stefano è sempre educato, gentile e disponibile, una persona meravigliosa”.

Stefano protegge Belén in silenzio: l’indiscrezione

Alessi ha anche parlato di Belén Rodriguez che, come è noto, sta attraversando un periodo complesso dal punto di vista personale. È da tempo che De Martino non fa alcun accenno pubblicamente all’ex moglie. Tuttavia continuerebbe a essere una presenza fissa nella sua vita.

Stefano non parla di lei, ma la protegge in silenzio”, ha assicurato il giornalista, confermando le indiscrezioni che circolano da tempo, ossia le voci che sussurrano che il conduttore, nonostante il matrimonio con Rodriguez si sia concluso e non ci sia più alcuno spazio per rimetterlo in piedi, continua a essere un’ancora di supporto per l’ex moglie, con la quale condivide la genitorialità del figlio Santiago. D’altra parte, sia Belén sia Stefano, in diverse interviste del passato, hanno reso noto di aver trovato un ottimo equilibrio dopo il divorzio e di sostenersi a vicenda.

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Mirko Vitali

Mirko Vitali

Nato in una città del Nord, un paio di lauree umanistiche e un master in critica dello spettacolo. Si diletta a scrivere di televisione e dell'infernale mondo del gossip del Bel Paese (è convinto che qualcuno dovrà pur farlo questo ingrato mestiere di spifferare i fattacci altrui).

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