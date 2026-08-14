Belén commenta una foto di Stefano De Martino: messaggio da brividi

Stefano De Martino si trova in America con il figlio. Un viaggio in cui ha mescolato momenti di relax e impegni lavorativi. Il conduttore, con Santiago, è andato alla scoperta del Grand Canyon, pubblicando sui social alcuni scatti suggestivi della gita on the road. In una foto si vedono padre e figlio di schiena, mentre ammirano un panorama mozzafiato. Belén Rodriguez ha particolarmente apprezzato l’immagine, scrivendo un commento da brividi per l’ex marito e per il suo primogenito.

Belén scrive a Stefano De Martino e al figlio: “Bellissimi insieme”

“Quanto siete bellissimi insieme”. Così Belén sotto la foto postata da De Martino. Un commento che non è passato inosservato. Infatti ha raccolto la bellezza di 3.430 like. Le parole della modella argentina, tra l’altro, provano una volta di più che con l’ex marito oggi è in ottimi rapporti. Dopo la fine del matrimonio c’è stato un periodo delicato tra i due ex coniugi. Belén andò addirittura in tv, a Domenica In, a dichiarare in diretta nazionale di essere stata ripetutamente tradita.

I rapporti oggi di Belén e Stefano

Oggi le frizioni e le ruggini sono evaporate. Sia Stefano sia Belén remano nella stessa direzione per il bene di Santiago. Da tempo, mamma e papà non mostrano più il viso del 13enne sui social. Santiago, come riferito sia dal conduttore sia dalla modella, ha chiesto espressamente ai genitori di non pubblicare più foto del suo viso sulle piattaforme web. Richiesta che è subito stata accolta.

Mentre Stefano è in America, Belén si gode le vacanze estive in Italia con il nuovo fidanzato Gaetano Liberati, personal trainer lontano dal mondo dello spettacolo. I due sono inseparabili. Per la prima volta da quando si è separata da De Martino, la modella si professa innamorata e serena.

Sui social continua a pubblicare scatti romantici con Gaetano. Tanti fan le hanno augurato il meglio e di essere felice. Non sono nemmeno mancate le voci maliziose di chi ha scritto alla modella di preferire De Martino. Belén ha risposto a tono, invitando le donne che le scrivono continuamente, menzionando l’ex marito, ad andare da lui che “è libero”. Una frase che ha indirettamente smentito i gossip degli ultimi giorni, che sostenevano che Stefano si fosse legato sentimentalmente a Gilda Ambrosio.