La casa di carta, Cristina D’Avena canta la sigla: il video è virale

Cristina D’Avena canta la sigla de La Casa di Carta e stupisce tutti. Ecco il video diventato super virale

Ogni tanto Cristina D’Avena si diletta a fare delle sorprese ai suoi fan italiani. Del resto, chi è che non è cresciuto con le sigle dei cartoni animati cantate da lei? La cantante proprio per questo è super popolare! Oggi, però, la nostra Cristina ha fatto un grande salto ed ha stupito davvero tutti. Cosa è successo? È passata dalla banda dei Puffi a quella dei Ladri! E che ladri! Cristina D’Avena, infatti, sul suo profilo Instagram ha postato un video, diventato presto virale, dove canta la sigla de La Casta di Carta e la si vede indossare la tuta rossa e la classica maschera simboli della banda del celebre Professore. A fare i complimenti alla cantante nostrana sono stati in tantissimi e specialmente i fan della celebre serie spagnola che sembrano aver apprezzato davvero tanto!

Cristina D’Avena e quella banda a cui non ha saputo dire di no

Il video dove canta la sigla de La Casa di Carta, l’ha postato lei stessa sui social dove ha aggiunto: “Era rimasta una sola banda di ladri alla quale non avevo ancora cantato una sigla. Quando me l’hanno chiesto potevo forse rifiutare?”. Ma certo che no, Cristina. Visto il risultato eccellente ha fatto benissimo ad accettare! Tra coloro che si sono complimentati per lei per il lavoro svolto ci sono anche alcuni cantanti italiani tra cui Noemi che le ha postato un cuore ed Alessio Bernabei che invece le ha scritto: “Rendi ogni cosa così bella e nostalgica. Magica Cri”.

Cristina D’Avena tra i complimenti dei fan e l’applauso di Pamela Prati

Tra i follower della bella cantante ci sono tanti volti noti del mondo dello spettacolo italiano. E tra di loro c’è anche Pamela Prati, che intanto ha cambiato idea sul suo ritorno a Paola Pireddu, che le ha dedicato un bell’applauso virtuale. Ma, non solo. Una fan di Cristina le ha confessato che ora, grazie a lei, inizierà a vedere la serie: “E niente, ora me la devi far piacere per forza questa serie! Solo tu ci potevi riuscire!”. Beh, la nostra Cristina non potrebbe esserne più che soddisfatta!